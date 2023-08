James Cameron explicó a la perfección los riesgos del HFR, pero Ang Lee tiene una visión diferente: "Creo que podemos ser aún más abstractos porque es digital"

En pleno 2023, los avances tecnológicos que han permitido que podamos disfrutar de un 3D más inmersivo que nunca, de sistemas de sonido que cortan el aliento y de cámaras de última generación que permiten rodar con la proyección en gran formato en mente. Pero, aún así, la industria del cine sigue volcada en buscar a lo que los angloparlantes se refieren como "the next big thing".

Durante una buena temporada, esta presunta siguiente revolución que atrajese al gran público a las salas de cine fue el HFR. Una técnica que permite rodar y proyectar los largometrajes a tasas de fotogramas por segundo muy superiores a los 24 tradicionales y que inunda los planos de un hiperrealismo que sienta muy, pero que muy mal a la ficción —al menos bajo mi punto de vista—.

120 frames para dominarlos a todos

James Cameron, que ha empleado esta tecnología en algunas escenas de las secuelas de 'Avatar', no dudó en aportar sus dos centavos sobre el rodaje y proyección a 120 fps durante una entrevista con Collider; dejando claro que cree que el HFR es una herramienta y no un formato más. Y, de paso, no dudó en aludir directamente a un Ang Lee que apostó fuertemente por los framerates disparatados en su irregular 'Géminis' ('Gemini Man').

"Tengo una filosofía personal sobre la alta velocidad de cuadros por segundo, y que es que es una solución específica para problemas específicos relacionados con el 3D. El parpadeo y el temblor de ciertas tomas que se desplazan horizontalmente por el cuadro, distrae en 3D. Y para mí, [la alta velocidad de cuadros por segundo] es solo una solución para esas tomas. No creo que sea un formato. Esa es solo mi opinión personal. Sé que Ang lo ve de esa manera. No creo que sea como los próximos 70 milímetros o la próxima revolución. Creo que es una herramienta para resolver problemas en la proyección en 3D."

No tenemos más que acudir al largometraje de 2019 protagonizado por Will Smith para descubrir lo que falla con el HFR en lo que respecta a la ficción. Tal y como señala Cameron, este extra de realidad hace flaco favor a las narrativas más convencionales en las que la acción es prácticamente inexistente.

"Bueno, esto es lo que pasa. Cuanto más mundano sea el tema, como dos personas hablando en la cocina, peor funciona, porque sientes que estás en un set con actores maquillados. Así de real es, ¿sabes? Pero creo que cuando tienes sujetos extraordinarios que se están grabando de verdad, o incluso con CGI, esa hiperrealidad funciona a tu favor. Así que para mí, es una varita que agitas en ciertos momentos y usas cuando la necesitas".

Además de en 'Avatar: El sentido del agua', en la que funciona a las mil maravillas combinada con el 3D, mi única experiencia en salas de cine con el HFR ha sido con la trilogía de 'El Hobbit', y he de reconocer que distinguir perfectamente las pelucas, el maquillaje y el atrezo no fue una experiencia en absoluto agradable e inmersiva. Llamadme chapado a la antigua, pero me quedo con mis 24 frames de toda la vida.

Ang Lee, la resistencia

Por su parte, Lee opina que el HFR puede ir mucho más allá del hiperrealismo y adaptarse a propuestas enmarcadas dentro del género fantástico una vez se perfeccione la técnica; aunque su vínculo con la realidad es su razón de ser en este momento. De hecho, sabía que los cines no estaban listos para la tecnología. Así lo contó en una entrevista con Polygon con motivo del estreno de 'Géminis'.

"Creo que podemos ir hacia la fantasía y hacer todo tipo de cosas una vez que sepamos cómo usarlo. Creo que podemos ser aún más abstractos porque es digital. Tiene más margen de movimiento. Pero ahora mismo, tiene un aspecto más nítido, o [el público] tiene una mente más preparada para quedarse con la apariencia.

No creo que el realismo sea el objetivo. Creo que ahora decimos que parece real, así que intentamos hacer que parezca real. Pero una vez que sepamos cómo jugar con ello, y no solo los cineastas, sino también el público... creo que llevará un tiempo antes de que comencemos a jugar con ello. Pero por ahora, que parezca real parece ser su razón de ser, como lo que tus ojos ven en la vida".

