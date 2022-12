"No voy a poder hacer películas de 'Avatar' indefinidamente": James Cameron desvela cuándo piensa retirarse del cine

James Cameron lleva cuarenta años dedicado al cine (desde la infame 'Piraña II: los vampiros del mar') y su carrera es intocable: obras maestras como 'Terminator', 'Aliens: el regreso', 'Titanic' o, por qué no decirlo, 'Mentiras arriesgadas', hacen de él uno de los cineastas más icónicos e interesantes de la historia del cine. Y ahora parece que esta carrera casi impecable está empezando a llegar al final.

Adiós con el corazón

Y es que James Cameron ha dicho en The Hollywood Reporter que, como mucho, tiene cinco o seis películas más en su interior, lo que no es poco a sus 68 años, sobre todo teniendo en cuenta que tres de esas serán las secuelas de 'Avatar', sin tener claro si va a pasar el manto o no después de la tercera. "Tendría que entrenar a alguien, no me importa lo listo que seas como director, no sabes hacer esto", ha dicho, con una seguridad en sí mismo ya habitual en los últimos meses.

En la entrevista, Cameron comenta que tarde o temprano se cansaría de 'Avatar' y tendría que pensar en pasarle el testigo a una nueva generación, pero aún no sabe cuándo pasará eso. Teniendo en cuenta que dijo de la cuarta parte que era "de primera, una hija de puta. Espero llegar a hacerla", cada vez se hace más claro que esas cinco o seis películas de las que habla van a suceder en Pandora.

O quizá no. Cuando le preguntan por las partes 6 y 7 de 'Avatar', James Cameron responde "Tendría 89 entonces. Obviamente, no voy a poder hacer películas de 'Avatar' indefinidamente, requieren muchísima energía". Aunque añade que tiene algunas ideas fuera de los Na'vi, lo cierto es que el propio director ya está preparando (o más bien preparándonos) el final de su carrera. Y cuando eso pase, continúe o no con 'Avatar', el único que va a perder es el mundo del cine.