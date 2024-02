El director de 'Argylle' afirma que ahora es el mejor momento para hacer la película del Superman soviético, y pide a Henry Cavill

Dejando a un lado esa obra capital que es el extraordinario 'Kingdom Come' de Mark Waid y Alex Ross, y joyitas como 'El clavo' de Alan Davis y Mark Farmer o 'Gotham: Luz de gas' de Brian Augustyn y Mike Mignola —considerada la primera del sello—, sumergirnos entre la nutrida colección Elseworlds de DC implica hacerlo en uno de esos "otros mundos" con una premisa de lo más interesante: ¿Qué pasaría si la nave de Kal-El no hubiese aterrizado en Kansas, sino en la Unión Soviética?

El campeón de los obreros

Este es el punto de partida de 'Superman: Hijo Rojo', la obra escrita por el incorregible Mark Millar y que sitúa al hombre de acero en una granja colectiva de Ukrania, donde no tardará en ser descubierto por Josef Stalin, por quien luchará ostentando el título de "Campeón de los obreros". Sin duda, un relato muy especial y con una colección de ideas y reinterpretaciones de personajes tremendamente lúcidas.

Pues bien, Matthew Vaughn, que acaba de estrenar su divertidísima e injustamente vapuleada por público y crítica 'Argylle', ha confesado en una entrevista con el podcast Post Credit que le gustaría poder trasladar 'Red Son' a la gran pantalla con Henry Cavill calzándose de nuevo la capa y las botas del kryptoniano, en la que sería la tercera incursión del director en la obra de Millar tras 'Kick-Ass' y 'Kingsman'.

"Pensé que Hijo Rojo era uno de los cómics más ingeniosos que había leído, y en el mundo actual en el que vivimos, se ha vuelto mucho más relevante porque la ignorancia causa más problemas. Creo que cuanto más aprendemos sobre Rusia y la historia rusa... Wow, ¿te imaginas hacer Hijo Rojo con Henry Cavill? Esa sería una película interesante...".

A juzgar por el comentario de Vaughn, todo parece indicar que esta no es más que una ocurrencia que se quedará en agua de borrajas; especialmente si tenemos en cuenta que James Gunn y Peter Safran han elegido a David Corenswet para dar vida al superhéroe de Metropolis su DCU, y podrían no estar por la labor de revivir al tóxico fantasma del Snyderverse en su proyecto.

No obstante, el renovado universo cinematográfico de DC, que arrancará en 2025 con 'Superman: Legacy', contará con su propio sello Elseworlds en el que tendrán cabida largometrajes fuera de la narrativa compartida como podrían ser 'The Batman 2', así que no perdamos la esperanza por completo. Mientras tanto, siempre nos quedará la decente —sin más— adaptación animada de Sam Liu.

