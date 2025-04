La película que Christopher Nolan no quiere que veas. Se estrenó hace 29 años y la tiene secuestrada desde entonces

Christopher Nolan está actualmente rodando 'La Odisea', su decimotercer largometraje. Seguro que todos sus fans se conocen al dedillo todos esos títulos, incluyendo 'Following', pero quizá la cosa cambia con sus trabajos anteriores. Ahí es cierto que el cortometraje 'Doodlebug' sí ha tenido suficiente difusión, pero la cosa se complica mucho más en el caso de 'Larceny'.

Presentado mundialmente en el Cambridge Film Festival de 1996, 'Larceny' está desaparecido en combate desde entonces. Financiado por el propio Nolan y rodado en un único fin de semana, verlo se ha convertido en un sueño imposible para los seguidores del autor de 'El Caballero Oscuro' u 'Oppenheimer'. Y todo se debe que él mismo no tiene el más mínimo interés en ello.

Campo de pruebas

Sí que sabe que la historia de 'Larceny' gira alrededor de un ladrón que es molestado por el dueño de la casa en la que está robando y que su duración ni siquiera llega a los 10 minutos. El propio Nolan nunca ha querido hablar demasiado del mismo, pero en una entrevista concedida a Vice en 2014 apuntaba que utilizó tanto 'Larceny' como 'Doodlebug' como campos de pruebas en los que experimentar con diferentes técnicas antes de aplicar las habilidades que había adquirido en 'Following'.

Eso sí, Nolan nunca se ha pronunciado públicamente sobre el motivo exacto por el que no ha querido dar más difusión a 'Larceny'. Y es que solamente pudo verse durante el Festival de Cambridge, por lo que ni siquiera los implicados en el mismo quieren dar muchos detalles sobre el mismo. Por ejemplo, el actor Jeremy Theobald, que luego protagonizaría 'Following', comentó en The New York Times que "no puedo hablar sobre su contenido", mientras que el productor Ivan Cornell señalaba que "como no es de dominio público, no voy a revelar de qué se trata".

No obstante, Theobald sí lanzó una hipótesis interesante sobre la desaparición de 'Larceny' en unas declaraciones recogidas en el libro 'Christopher Nolan: A Critical Study of the Films', donde señalaba que "creo que Chris pensó que era demasiado parecida a Following, que la gente pensaría que era un banco de pruebas para Following" y prometía también que "tiene un gran giro al final". Por su parte, Nigel Karikari, asistente de dirección en 'Larceny', destacaba que Nolan "es un artista muy controlado, un cineasta controlado. El hecho de que no quiera publicarlo no es más que otra extensión de esa idea".

Jeremy Theobald en 'Following'

Algunos han intentado localizar 'Larceny' a toda costa, recurriendo por ejemplo al archivo del Cambridge Film Festival, pero no existe ninguna copia allí. Su compositor David Julyan, que luego volvería a trabajar con Nolan en títulos como 'Memento' o 'El truco final', reconoció que tenía una copia en VHS, pero se negó en rotundo a compartirlo. Sea por respeto al director o porque simplemente tiene todos los derechos sobre el mismo y podría meterse en un lío.

Imagen: Touchstone Pictures y Warner Bros. Pictures.

En Espinof | Todas las películas de Christopher Nolan ordenadas de peor a mejor

En Espinof | 'Origen', el final explicado por Christopher Nolan, Leonardo DiCaprio y Michael Caine