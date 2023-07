"Sería un enorme privilegio hacer una". Christopher Nolan no se cierra la puerta a dirigir en una de las sagas más famosas de la historia del cine

Christopher Nolan lleva años diciendo que, si fuera por él, ya estaría dirigiendo una película de James Bond. Eso sí, a su manera. Desde 'Tenet' el director lleva soltando globos sonda para ver si un día le permiten revolucionar una de sus sagas favoritas, aunque aún sin éxito de momento. Después de 'Oppenheimer', ¿es el momento de que Bond se enfrente a sus problemas internos?

Preguntado en el podcast Happy Sad Confused, Nolan volvió a insistir en su fanatismo por 007: "La influencia de esas películas en mi filmografía es vergonzosamente obvia. Sería un increíble privilegio hacer una", comentaba. Lo cierto es que llevamos dos años sin Bond y no sabemos ni siquiera quién será el próximo actor que interprete al personaje o cómo van a salir del lío en que les metió 'Sin tiempo para morir', y Nolan no sería mala salida.

Pero claro, Nolan no quiere hacer una película clásica de Bond, sino reinterpretarla bajo sus códigos visuales. "Tiene que ser el momento correcto en tu vida creativa donde puedas expresar lo que quieres expresar y realmente indagar dentro de las restricciones apropiadas porque nunca querrías hacer algo como eso y hacerlo mal", ha dicho.

Sin embargo, siendo quien es, y a estas alturas, no va a implorar: si le quieren, tienen que llamarle. Un "La pelota está en vuestro tejado" de manual: "No querrías hacer una película sin estar totalmente comprometido con lo que puedes ofrecer creativamente. Tendrían que quererte y necesitarte de verdad para dar al personaje todo lo que puedes darle. Si no es así, estaré feliz siendo el primero en la cola para ver lo que sea que hagan". A eso se le llama hacerse de rogar, Chris.

