"Tras 32 películas, solo hemos arañado la superficie". Kevin Feige se pronuncia sobre el futuro de Marvel y revela una tradición del estudio con cada nuevo estreno

Si hace seis años nos hubieran preguntado cuándo creíamos que Marvel empezaría a perder poder con los fans, la respuesta habría sido, cuando poco, incierta. Nadie sabía con seguridad lo que iba a pasar después de 'Vengadores: Endgame', pero parece claro que el público ya no está tan entregado como al principio, las series han dañado la antaño infalibilidad de las películas del estudio y los personajes nuevos no han terminado de permear.

Sin embargo, Kevin Feige ha hablado con Variety y ha dicho que aún queda mucho para poder darles por vencidos.

Make mine Marvel!

Aunque imaginamos que el estudio debe estar consternado por los bajos resultados de la preventa de 'The Marvels' hasta ahora (se rumorea que puede tener el peor estreno de taquilla del MCU), Feige quiere tranquilizar las aguas afirmando que quedan miles y miles de historias por contar:

"Hay algo genial en Marvel y es cuántos personajes interesantes y fabulosos hay en los cómics y que llevan en pie 85 años. Incluso después de 32 películas, parece que solo hubiéramos arañado la superficie", ha dicho.

De momento, entre los rumores que afirman que 'Vengadores: Secret Wars' será un semi-reboot del universo y la polémica por 'Daredevil: Born Again', que ha empezado prácticamente de cero después de despedir a todo el equipo creativo, Feige es consciente de que levantar de nuevo las esperanzas de un público algo hundido con películas que a priori pueden no ser un bombazo como 'Thunderbolts', 'Capitán América: Brave New World' y series como 'Agatha' y 'Ironheart' no será fácil.

Sin embargo, confía al menos en mantener una tradición viva que hasta ahora les ha funcionado bien:

"Empezó con la primera 'Iron Man'. En cada nuevo estreno, el reparto, los productores, el director y yo vamos a una primera sesión nocturna y vemos la película con los fans."

"Sentir la emoción del cine, escuchar gritos o sorpresa del público es un recordatorio de lo que estas películas y personajes significan para nuestros seguidores. Estar ahí la noche del estreno de 'Vengadores: Endgame', escuchar los gritos, es algo que no olvidaré jamás. Además, los comentarios que recibimos cuando 'Black Panther' salió... Nunca, ni en mis sueños más salvajes, creí que tendría el tipo de impacto que tuvo".

Porque puede que las películas ya no sean éxitos seguros como antaño, pero no debemos olvidar una cosa: Kevin Feige tiene el mejor trabajo del mundo. "Me siento tan afortunado de poder hacer este trabajo. En todas las pruebas de vestuario, cuando vemos a los actores transformarse por primera vez, siempre hay ese momento de asombro. Es increíble coger estos personajes y llevarlos a la vida en una pantalla". Con suerte, durante muchas décadas más.

