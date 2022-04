"Sony no creía en la película porque dos actores negros no venden en el extranjero": Michael Bay rememora la tensa producción de 'Dos policías rebeldes'

Michael Bay acaba de estrenar su nueva y flamante película 'Ambulance', que además de ser uno de sus mejores trabajos, ha revolucionado el modo en que se rueda el cine de acción con su alucinante uso de los drones FPV. Pero si algo tenemos que agradecer del regreso del maestro, que no tiene precisamente pelos en la lengua, es la cantidad de perlas que está soltando durante la campaña promocional del filme.

Whatcha gonna do?

Durante una entrevista con el medio Entertainment Weekly, el rey del Bayhem rememoró su experiencia debutando en el largometraje con la aún hoy fantástica 'Dos policías rebeldes'. Esta no fue demasiado agradable, ya que el californiano se topó con una Sony que no tenía fe en la producción, principalmente, por contar con un reparto encabezado por actores de raza negra.

"Sony no creía en la película, porque dos actores negros no venden en el extranjero. No tenían fe en ella. Estaba viendo 'Mentiras arriesgadas' de James Cameron en plan 'Oh, dios mío, este tío tiene mucho dinero, yo sólo tengo 9 millones'. Y, literalmente, me detuvieron. Cerraron el grifo. así de irrespetuosos fueron en esta película. Por suerte, tenía 500 días de experiencia en set rodando vídeos, anuncios y trabajando con algunos de los atletas más famosos del mundo, y así es cómo aprendes realmente a tratar con gilipollas".

Pero, como suele decirse, el hambre agudiza el ingenio, y en medio de un rodaje accidentado y repleto de escollos, dio forma a uno de los planos más icónicos de su filmografía, reconvertido en leit motiv y sello autoral: el 360 pivotando sobre los actores.

"Dije, '¿Dónde está el trolley circular? Traed el trolley circular'. E hicimos este movimiento circular en el que se levantan y se convirtió en un plano muy famoso. La gente intenta imitarlo, pero fue un momento trascendental".

El caso de Michael Bay enfrentándose a un gran estudio debido a la raza de sus protagonistas no es único. Sin ir más lejos, Roland Emmerich tuvo que batallar con Fox para contar con Will Smith en su 'Independence Day', llegando a amenazar con irse a Universal si no aceptaban al actor. Así lo contó en The Hollywood Reporter:

"'Dos policías rebeldes' cambió literalmente el juego para los actores negros. El estudio dijo, 'No, no nos gusta Will Smith, no se ha probado, no funciona en mercados internacionales".

Dean Devlin, productor de la película, añadió lo siguiente a las palabras de Emmerich.