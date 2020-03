Woody Allen revela en sus memorias que Louis C.K. le ofreció el papel de director pedófilo en 'I Love You, Daddy'

Las memorias de Woody Allen, tituladas 'A propósito de nada' ('Apropos of Nothing'), están rodeadas de polémica desde antes incluso de ser leídas. La editorial Hachette canceló su publicación ante las airadas protestas de quienes creen ciertas las acusaciones de abuso sexual que persiguen al cineasta desde los años 90.

Arcade Publishing se hizo con los derechos y publicó la obra de forma inesperada este pasado lunes (a España llegará en mayo gracias a Alianza Editorial). Con el libro electrónico ya disponible en inglés, convertido en nº1 de ventas en Amazon dentro del género "Historia del cine y crítica", solo era cuestión de tiempo que sus páginas fuesen expuestas, comentadas y debatidas. Una de las anécdotas más llamativas es que Louis C.K. quiso a Allen en la controvertida 'I Love You, Daddy'.

'I Love You, Daddy' está ambientada en la industria del cine y la televisión, y gira en torno a un escritor y productor (Louis C. K.) que descubre que su hija de 17 años (Chloë Grace Moretz) tiene una relación con un veterano director (John Malkovich) al que él idolatra. Malkovich tenía 63 años cuando hizo el papel de este cineasta conocido por mantener romances con chicas mucho más jóvenes que él, con acusaciones de pedofilia.

Desde el principio, este personaje se entendió como una referencia a Woody Allen (quien por cierto dirigió a Louis C.K. en 'Blue Jasmine'). Gracias a la publicación de 'A propósito de nada' (y al apunte del crítico Will Sloan) nos enteramos que, de hecho, Louis C.K. ofreció a Allen el papel que terminó interpretando Malkovich. Demencial... Por supuesto, Allen se negó. Así lo cuenta:

Alright gang, a kind person sent me a free ebook, and let me be the first to tell you...



Louis C.K. offered Woody Allen the John Malkovich role in "I Love You, Daddy" pic.twitter.com/57KppLx5vF