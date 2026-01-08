La carrera por dominar los vídeos verticales en streaming ya está aquí, y Disney+ quiere tomar la delantera

Las próximas tendencias en el streaming, al menos en las grandes plataformas de vídeo por suscripción, están llegando. Mejor dicho, están en proceso de lanzamiento en los próximos meses. Si ya temas como las microseries están empezando a asomar la patita (ahí tenemos 'Una novia por navidad'), en 2026 aterrizará con fuerza el vídeo vertical.

Popularizado por redes como Tik Tok, Instagram (Reels) y los Shorts de Youtube, ahora son las OTTs como las interesadas en usarlo como medida de enganche para el público. Disney+ acaba de anunciar que agregará al servicio un apartado de vídeos verticales durante este año.

Verts+

Así lo ha desvelado la compañía este pasado miércoles en una presentación en el CES de Las Vegas. El objetivo es claro: «convertir Disney+ en un destino de obligada visita diaria.» Un formato con el que Disney ya ha experimentado en la plataforma de ESPN, su canal especializado en deportes, donde implementó Verts en la aplicación.

«Los vídeos verticales son ideales para los hábitos diarios», comentaba Erin Teague, EVP de producto de Disney, «son experiencias de picoteo, breves y del tamaño de un bocado». La ejecutiva, además, aclara que no está viendo esto como meros teasers de sus series y películas sino como una ampliación del servicio.

La prioridad sería que no pareciese un pegote de aleatorio sino que algo que esté orgánicamente integrado en la plataforma. De tal manera que su presencia corresponda con el comportamiento natural del usuario. Un usuario que podrá consumir estos vídeos verticales que incluyen desde clips para redes sociales a escenas e incluso programación de microseries originales en un futuro.

Disney+ no es la única plataforma de las grandes con intención de implementar estos vídeos verticales. Ya el año pasado Netflix empezó a experimentar con el formato, ofreciendo in-app teasers de sus series y películas. Advirtieron el pasado octubre que su idea es seguir experimentando en este apartado pero sin querer copiar a TikTok. De momento, parece que ellos se lo están tomando más con calma porque, si bien está en sus planes, no quieren «intentar abarcarlo todo en todo momento».

