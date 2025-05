Casi nos quedamos sin el guiño más especial de 'Andor'. Tony Gilroy no se acordaba del lema rebelde que introdujo 'Rogue One'

Para cuando terminas la segunda temporada de 'Andor', lo más seguro es que suceda una de dos cosas. La primera es dejar que corran los créditos mirando al infinito. No pasa todos los días que vemos algo del universo Star Wars de la calidad de esta serie, y está bien pararnos a celebrarlo.

La segunda es salir al menú de Disney+ y poner directamente 'Rogue One'. Ya que los momentos finales conectan casi directamente con el status quo con el que arranca la película. No solo en los momentos finales, a lo largo de la temporada hay pequeños detalles que conectan con la narrativa de la película.

La conexión más especial es probablemente la que da origen al lema de Cassian en 'Rogue One'. Es en el episodio 8 cuando escuchamos por primera vez la frase "las rebeliones se basan en la esperanza" en boca del humilde trabajador de hotel en Ghorman. Un leitmotiv recurrente de la película y que hasta ahora atribuíamos a Cassian. Según una entrevista con The Hollywood Reporter, esto estuvo a punto de no pasar, porque Tony Gilroy ni siquiera se acordaba de ella.

"Esto me da vergüenza. Mi oficina es mi casa, y mi hijo es un gran fan de Star Wars. Así que un día vino y dijo: '¿Qué vas a hacer con ‘las rebeliones se basan en la esperanza?' Y dije '¿a qué te refieres?' Y dijo '¿quién va a decirlo?' Y digo 'Aparece en Rogue'. Me dice '¿pero de dónde lo sacó Cassian?' Y le dijo '¿No viene eso de algún otro momento en la película?' Me dice 'No, no viene de ninguna parte'. Y pensé 'Joder. Será mejor que encuentre a alguien para encajar esto.' Así que mi hijo me salvó el culo ahí."

En la película, oímos un par de veces la frase "las rebeliones se basan en la esperanza", primero de boca de Cassian y luego de Jyn Erso. Es una frase que de primeras podría parecer extraño que procediese de Cassian, ya que en todo momento se nos presentaba como un rebelde estoico y poco romántico. Es gracias a 'Andor' donde sabemos que la oyó por primera vez de Thela, alguien que lleva sufriendo toda su vida la opresión imperial.

Es en el mismo episodio donde sucede este encuentro que Thela tiene ocasión de hacer un sacrificio heróico, cuando lanza una granada a la una barricada imperial que impide la entrada al hotel. Más allá del guiño, es un momento fantástico que encaja perfectamente en la temática de la serie, la de cómo un puñado de héroes anónimos fueron colaborativamente arquitectos de la rebelión.

