Hoy en Disney+, un gran clásico de culto del terror del siglo XXI que fue injustamente vilipendiado

Las visiones hegemónicas de la cultura han dictado cómo se tenían que recibir determinadas obras que se atrevían a transgredir con miradas distintas y hasta disidentes incluso desde un formato de entretenimiento. Con el paso del tiempo, y pasos ligeros por una mayor inclusión en las voces que comentan cine, ‘Jennifer’s Body’ ha terminado cimentándose un culto merecido.

Culto al cuerpo

Amanda Seyfried y Megan Fox protagonizan una comedia de terror demoniaco pasada de rosca pero con intenciones muy claras. La película dirigida por Karyn Kusama y escrita por Diablo Cody, que se puede ver en streaming a través de Disney+, lanza una serie de dardos incómodos desde un punto de partida deliberadamente exagerado.

En un pequeño pueblo de Minnesota una tímida e insegura estudiante llamada Anita Lesnicki aún mantiene una buena relación con Jennifer Check, la estrella del instituto. Su amiga desaparece al poco de ir a un concierto en la zona, pero regresa transformada en un demonio posesivo dispuesto a devorar carne humana.

La película estuvo ligeramente adelantada a su tiempo pero, principalmente, fue injustamente vilipendiada al comentar determinadas dinámicas culturales y obsesiones femeninas desde un espacio de terror frecuentemente dominado y comentado por hombres. Pocos entendieron que su aparente explotación de los cuerpos femeninos estaba ridiculizando y criticando dicha explotación.

Fue un claro caso donde jugó en contra de la película el marketing obsceno y ese momento específico de la cultura donde Megan Fox era prominente y significaba principalmente una cosa. ‘Jennifer’s Body’ trataba de emplear lo último con astucia para señalar con el dedo la cosificación misógina ejercida a varios niveles, desde la cotidianeidad del instituto hasta las canciones de bandas emo.

Todo con bastante mala baba y, aun así, ganas de divertirse, además de mucha casquería empleada con contagiosa alegría. Su brutalidad y su humor son aspectos que la mantienen vigente, si bien su boy band y su protagonista la anclan a su tiempo. De todos modos, ciertos cambios paulatinos en la conversación han permitido que sea finalmente apreciada.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de terror de la historia