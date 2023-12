Marvel saca pecho y anuncia por sorpresa una nueva serie spin-off de 'Black Panther' para 2024

En Marvel son conscientes de que cada uno de sus próximos movimientos tiene que tomarse con la mayor de las cautelas. No están en un momento de derroche y alegría precisamente, y los proyectos se les amontonan en la puerta, desde 'Ironheart' hasta 'Agatha: Darkhold Diaries' pasando por decenas de proyectos sin rodar que permanecen un poco en la niebla. Sin embargo, la maquinaria constante les impide dejar de anunciar nuevos proyectos. El último, una nueva serie basada en 'Black Panther' que solidificará la rama animada del estudio en Disney+.

Que viva Wakanda

Durante una fiesta organizada por ComicBook para celebrar el lanzamiento, el 22 de diciembre, de la temporada 2 de '¿Qué pasaría si...?' se ha confirmado que en 2024 veremos 'Eyes of Wakanda', una nueva serie animada del estudio de la que poco más sabemos por ahora. Sí que se puede confirmar que el año que viene también se lanzarán 'X-Men 97' y 'Spider-man: Freshman Year' (que ahora se llamará 'Friendy Neighborhood Spider-man') en lo que parece que es el intento de Marvel por pivotar hacia otro tipo de series aparte de las de acción real. La diversificación es la clave ahora mismo.

'Eyes of Wakanda', según su sinopsis oficial, tratará de varios guerreros que viajan por el mundo recogiendo peligroso artefactos hechos de vibranium. Lo cierto es que no es la primera vez que escuchamos hablar de una serie basada en 'Black Panther: Wakanda Forever'. De hecho, desde 2021 se viene rumoreando un spin-off televisivo llamado 'Kingdom of Wakanda' y basado en Okoye, pero Ryan Coogler sigue desarrollándola sin más noticias. Puede, incluso, que conceptos de aquella hayan acabado colándose en esta 'Eyes of Wakanda'.

En un 2024 en el que Marvel solo estrenará en cines 'Deadpool 3' es muy probable que decidan pivotar en Disney+ y aprovechar para lanzar allí todas las series que se les han acumulado a lo largo de estos años, antes de que Bob Iger anunciara que se iban a centrar más en la calidad y menos en la cantidad. De momento, el retorno a Wakanda le tenemos asegurado, para regocijo de los fans acérrimos. Alguno quedará.

