No sabemos si se ha hecho justicia, pero esta serie que puntúa un 3% acaba de ser renovada por una temporada 2

Podríamos hacer mil referencias a dichos, refranes y juegos de palabras de temática judicial a propósito de 'Todas las de la ley' (All's Fair), la serie de abogadas y muy abogadas de Ryan Murphy. El caso es que tendremos a Kim Kardashian, Niecy Nash y Sarah Paulson para rato ya que Disney ha renovado la serie por una temporada 2.

Una renovación que vuelve a recordarnos que, otra cosa no, pero el público suele ser soberano. Y, a pesar de las críticas atroces que ha recibido —con un 3% en Rottentomatoes debe ser la serie peor valorada de 2025—, el caso es que la ficción se ha mantenido continuamente en el top 10 de Disney+. Es más, es el mejor estreno de Hulu en tres años.

Divorcio entre público y crítica

Credenciales de sobra para que tengamos una temporada más de 'Todas las de la ley'. La serie sigue a un grupo de (divas) abogadas especializadas en divorcios enfrentándose a rupturas, escándalos y traiciones tanto en los tribunales como entre ellas mismas.

Como recalqué en la crítica, la serie está muy pensada para el lucimiento de sus estrellas, preocupándose poco o nada del resto. Como uno puede esperar de las series más ligeras de Murphy, tenemos una buena ración de agradecido "mamarracheo", pero les ha faltado algo de juicio a la hora de construir personajes y conflictos.

Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson y Glenn Close conforman el reparto principal de la serie, que terminará su primera temporada el próximo 9 de diciembre. Ryan Murphy cocrea la serie junto a su socio habitual Jon Robin Baitz y Joe Baken.

En Espinof | Las series más esperadas de 2025

En Espinof | Las mejores series de Disney+ en 2025