Es una de las películas más infravaloradas de Marvel que tiene dos récords negativos del estudio de forma injusta: llega a Disney+ la primera aventura de la Fase 5

La Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel arrancó con 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania', una película que llegó en un momento en el que acabó pagando los platos rotos del estudio. Ahora la aventura dirigida por Peyton Reed espera encontrar una segunda en streaming, pues hoy lleva al catálogo de Disney+.

Estoy convencido de que el timing jugó totalmente en contra de 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania', ya que se vendió como la película que iba a enderezar el rumbo de Marvel tras una Fase 4 que no había terminado de convencer a un amplío sector del público. No fue el caso y eso llevó a que sea una de pocas producciones del estudio con más críticas negativas que positivas -ahí está empatada con 'Eternals' como la peor valorada en RottenTomatoes- y a empeorar el récord de secuela menos taquillera de Marvel hasta la fecha. De hecho, es uno de los pocos títulos del estudio que se podría calificar como fracasos o al menos claras decepciones en taquilla.

Hay varias peores

Por mi parte, creo que hay varios títulos del estudio peores -me vienen de primeras películas como 'Iron Man 2', 'Thor', 'Thor: El mundo oscuro', 'Capitana Marvel' y 'Eternals' o series como 'Falcon y el Soldado de Invierno' o 'Miss Marvel'-, ya que es cierto que tiene defectos más o menos habituales en el estudio, pero las virtudes también están ahí para dar forma a un buen pasatiempo que no deja de lado la naturaleza más ligera de esta franquicia dentro de Marvel protagonizada por Paul Rudd.

Por un lado, 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania' es una película sin demasiada personalidad visual que apunta a ser uno de esos títulos en los que Kevin Feige y compañía estuvieron metiendo mano hasta el último momento para "mejorarlo" en la medida de lo posible. Eso lleva a que su condición de gran lanzamiento de la Fase 5 quede un poco deslucida y que no exprima a fondo las posibilidades del temible Kang. Ahí ya veremos qué acaba sucediendo con Jonathan Majors tras el escándalo que ha protagonizado recientemente, pero lo cierto es que hay un motivo para que su interpretación aquí haya sido destacada para bien incluso por muchos detractores de la película.

Por otra parte, esta tercera entrega de 'Ant-Man' es una aventura colorida y espectacular que se apoya en el carisma de su reparto para tirar hacia delante sin complicarse demasiado. Entiendo que haya para los que eso no sea suficiente a estas alturas, pero yo siempre voy a agradecer una película consistente en el humor que utiliza -ahí puede que haya bromas que no te hagan gracia, pero ninguna que desentone en el conjunto- y que no se olvide de que la relación del protagonista con su hija fue siempre el corazón de esta saga.

Con todo eso no quiero decir que 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania' sea, ni mucho menos, una de las mejores películas de Marvel, pero sí es una propuesta que tira de forma efectiva de la fórmula, prolonga lo visto en las dos anteriores entregas y asienta a un villano llamado a marcar época. Claro que ojalá hubiese dado más, pero lo que hay no es el desastre que algunos quisieron vender.

