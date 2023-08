'La Sirenita' ya tiene fecha de estreno en Disney+: cuándo podremos ver gratis en streaming la película en imagen real con Halle Bailey

Disney no ha tenido un verano muy positivo en taquilla, pero la rentabilidad de sus películas no depende únicamente de los ingresos en salas. Ahora el estudio al fin ha dado a conocer cuándo podremos ver 'La Sirenita' ('The Little Mermaid'), el remake en imagen real del aclamado clásico del cine animado, en Disney+: el 6 de septiembre.

Esa es la fecha elegida para que la película protagonizada por Halle Bailey esté disponible sin coste adicional para los suscriptores de Disney+, lo que se traduce en una espera ligeramente superior a los 3 meses desde su lanzamiento exclusivo en cines el pasado 26 de mayo.

Un pequeño fracaso en cines

Recordemos que 'La Sirenita' tuvo un abultado presupuesto de 250 millones de dólares, a lo cual hay que añadir la sin duda cuantiosa inversión en marketing por parte de Disney. Eso supuso que su recaudación en taquilla fuera una decepción, ya que los 564 millones ingresados no fueron suficientes para recuperar todos los costes. Ahí merece la pena destacar que fue su flojo funcionamiento fuera de Estados Unidos lo que acabó convirtiéndola en un pequeño fracaso, aunque bastante inferior al cosechado por otros grandes lanzamientos de este verano.

Por su parte, las críticas fueron más positivas que negativas, pero sin mostrar en ningún caso entusiasmo ante esta nueva versión de la cinta animada estrenada en 1989 y que muchos consideran el inicio de una nueva edad dorada para Disney. En lo referente al público, las opiniones verificadas tienden a ser positivas, pero eso no quita para que sufriera una campaña de review bombing que por ejemplo llevó a que IMDb, donde actualmente tiene una nota media de 7,2 por parte de los usuarios, tomase cartas en el asunto.

