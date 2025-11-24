Un estudio científico da con la clave para que la gente sea más amable: que Batman esté presente

La existencia de Batman ha intimidado durante años a millones de gothamitas, pero parece que es igual de efectiva fuera de los cómics y la pantalla. El superhéroe de DC es uno de los personajes de ficción más populares del mundo, con más de una decenas de películas, décadas de historia de cómic y habiendo sido interpretado por estrellas de Hollywood del calibre de Michael Keaton, George Clooney o Christian Bale.

Un estudio científico ha demostrado que, igual que decía Bruce en 'Batman Begins', es más el símbolo que el hombre que viste la máscara. Publicado en la revista académica Mental Health Research y de título 'Unexpected events and prosocial behavior: the Batman effect' ('Eventos inesperados y comportamiento prosocial: el efecto Batman') (vía Futurism) quería estudiar el impacto del cruzado enmascarado en nuestra vida cotidiana.

Para ello han conducido un experimento compuesto de dos actores. Uno era una mujer que simulaba un embarazo y el otro un hombre disfrazado de Batman. En una tanda de pruebas a pie de calle la mujer entraba sola en un vagón del metro, y en la otra mitad entraba al mismo tiempo que Batman. La premisa era simple, ¿podrían los pasajeros hacer el clásico buen gesto de ofrecerle el asiento a la mujer en su estado?

Sí, pero en mayor medida si Batman estaba ahí presente. Los resultados muestran que de los 138 pasajeros observados, el 67% ofrecía su asiento solo cuando Batman estaba presente, pero si no estaba, solo le ofrecían asiento el 37% de las veces. En ambos casos eran más mujeres que hombres, con el 68% cuando Batman estaba presente y el 65% cuando no.

En sus hallazgos los académicos ofrecen una conclusión para esto que no tiene que ver con el miedo a ser castigados por el hombre murciélago. La presencia de Batman puede en muchos casos ser una distracción lo suficientemente potente para capturar la atención del otro evento que requiere su interés, que es el de que hay una mujer embarazada que necesita ayuda. Curiosamente, sin embargo, el 44% de los sujetos del experimento admitía no haberse dado cuenta de la presencia de Batman, por lo que es un fenómeno que puede tener efecto de forma subconsciente. En cualquier caso, parece que Gotham duerme tranquila otra noche más.

