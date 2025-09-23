"Tenemos una historia realmente buena". James Gunn da las primeras pistas del nuevo Batman que veremos después de Robert Pattinson

No hay semana sin que James Gunn dé noticias sobre el futuro de DC. Es perfectamente consciente de que a los fans hay que irles calentando poquito a poquito, y por eso se apunta a un bombardeo: tuits, fotos, podcasts, lo que sea con tal de mantener la llama viva. Y, aunque todos los ojos están puestos en su 'Man of tomorrow', el co-director de DC nos ha girado la mirada hacia el otro gran superhéroe del estudio: Batman.

¡Santos mochiles mochales, Batman!

Ha sido en el podcast '2 bears, 1 cave' donde ha dado su punto de vista sobre cómo debería ser 'The brave and the bold', la siguiente película del Cruzado Enmascarado tras 'The Batman 2'. Cuando los presentadores le preguntaron si Batman debería tener un traje gris y azul, o si le pondrían ojos blancos en su capucha, Gunn contestó con sinceridad: "Tíos, ¿eso es lo que importa? Nada de eso me importa. Lo que importa es el personaje y la historia, y creo que tenemos una historia realmente buena con Batman".

Después, afirmó que los aspectos que más le interesaban del personaje y su mundo eran el detectivesco, su capacidad de lucha experta y lo sobrenatural. Y no es lo único que hemos sabido sobre 'The brave and the bold', porque Gunn dio alguna pista en el podcast House of R sobre quién llevará el manto.

¿Tengo ideas sobre actores para hacer de Batman? Absolutamente. Tengo tíos que me gustan. Tengo tíos que están en la cabeza de la lista para mí, igual que tuve gente que estaba en cabeza para Superman. Pero deja que te diga algo: ellos no eran David Corenswet, así que no consiguieron el papel. La gente puede intentear adivinar, y quizá acierten algunas cosas. No lo sé... Tenemos que hacer tests en pantalla y todo eso. ¿Puede ser una estrella de Hollywood? Es posible. Conozco a un actor en particular que es una estrella bastante grande que quiere ser Batman, pero no creo que sea el caso.

En otro orden de cosas, el guionista, director y jefe de DC ha mostrado en redes sociales su segundo borrador del guion de 'Man of tomorrow', en cuya portada (justo arriba) podemos ver una referencia más clara a Brainiac, mostrando la posible amenaza a la que se enfrenten Superman y Lex Luthor juntos. Mientras tanto, cabe recordar que aún faltan nueve meses hasta el estreno de 'Supergirl', y en ese periodo de tiempo, es posible que Gunn tenga que dosificar la información antes de que acabemos hartos antes de tiempo.

