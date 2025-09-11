James Gunn ya sabe cuándo rodará la secuela de 'Superman' y desvela su argumento. "Me identifico con Lex Luthor"

Sabíamos que James Gunn ya estaba preparando una secuela de 'Superman' y que Warner iba a insistir en ponerla por la vía rápida, pero no imaginábamos hasta qué punto era rápida. 'Man of tomorrow', que se estrenará el 9 de julio de 2027, empezará su preproducción muy pronto con vistas a rodarse dentro de apenas medio año. ¡Supervelocidad activada!

Más dinero que un krypto-bro

Gunn le ha contado a Howard Stern en su programa de la radio SiriusXM que van a empezar el rodaje "en abril de 2026 o así", lo que significa una post-producción de un año. Lo curioso de este asunto no es la fecha del rodaje, sino saber, por fin, detalles del argumento que más o menos ya podíamos intuir por las imágenes de cómics que han ido mostrando: "Es una historia sobre Lex Luthor y Superman teniendo que trabajar juntos hasta cierto punto contra una amenaza mucho, mucho más grande".

Es más complicado que eso pero forma parte de ello. Es tanto una película de Lex como de Superman. Me encantó trabajar con Nicholas Hoult. Me identifico con el personaje de Lex, tristemente. Quería crear algo extraordinario con los dos. Simplemente adoro el guion.

Antes de esta 'Man of Tomorrow' veremos el final de la temporada 2 de 'El Pacificador', 'Clayface', 'Lanterns' y, por supuesto, 'Supergirl', de cuya protagonista, Millie Alcock, Gunn ha afirmado que "puede que sea la mejor elección de casting que he tomado en toda mi vida. Es absolutamente increíble en la película". De momento, el Universo DC sigue volando alto, y habrá que ver si el amor del público con 'Superman' fue flor de un día o la cosa va a seguir durante mucho tiempo más.

