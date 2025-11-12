El papa nos ha salido cinéfilo. León XIV anuncia sus películas favoritas y reunirá a una legión de grandes estrellas en el Vaticano

El no tan nuevo papa —ya han pasado 6 meses desde que arrancó su pontificado— nos ha salido cinéfilo y planea abrazar el séptimo arte para potenciar la misión de la iglesia católica estrechando lazos con la industria a través de una audiencia especial en el Vaticano a la que atenderán algunos de los rostros más conocidos de la industria, tanto en lo que respecta a la interpretación como a la dirección.

León el cinéfilo

Según ha anunciado la Santa Sede —vía Variety—, Cate Blanchett, Chris Pine, Alison Brie y su marido Dave Franco, Viggo Mortensen, o Monica Belucci representarán al gremio actoral, mientras que George Miller, Spike Lee, Gus Van Sant y Giuseppe Tornatore harán lo propio como embajadores de los realizadores en un evento organizado por la oficina de cultura del Vaticano.

Con este comunicado, la organización ha explicado brevemente las motivaciones del sarao.

"[El papa] ha expresado su deseo de profundizar en el diálogo con el mundo del cine… explorando las posibilidades que ofrece la creatividad artística para la misión de la Iglesia y la promoción de los valores humanos”.

Pero ojo, que aquí no queda la cosa. De hecho, la verdadera miga reside en que el papa León XIV —que, puede que otra cosa no, pero ha escogido muy bien el nombre—, ha grabado un vídeo en el que comparte sus cuatro largometrajes preferidos: '¡Qué bello es vivir!' de Frank Capra, 'Sonrisas y lágrimas' de Robert Wise, 'Gente corriente' de Robert Redford y 'La vida es bella' de Roberto Benigni.

Para sorpresa de nadie, en la lista no se incluyen cintas como la ganadora del Oscar a la mejor película y al mejor guion original 'Spotlight' o el documental 'Líbranos del mal' de Amy Berg, nominado al Premio de la Academia como mejor largometraje del año en su categoría. Puede que no ayuden a promocionar tanto los valores humanos como cabría esperar.

