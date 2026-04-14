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Un villano que tardó 10 años en llegar y un incendio que se fue de madre. Cómo 'Malditos bastardos' fue un cúmulo de accidentes y casualidades que salió redonda

La nueva entrega de 'No es como las demás' recuerda el caótico rodaje de una de las grandes joyas de Quentin Tarantino

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Mariló Delgado

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Hay veces que todas las piezas se van colocando de manera casi accidental, y te termina quedando una obra maestra casi, casi de casualidad. El rodaje de 'Malditos bastardos' estuvo llena de casualidades y de riesgos por parte de Quentin Tarantino, que demostró que también hace falta tener suerte además de talento. 

Ha ido por un pelo

Cuando te metes a hacer una película, muchos productores y directores intentan dejar toda su planificación lo más cerradita posible. Pero, obviamente, siempre salen contratiempos y decisiones de última hora de por medio, empezando por el reparto. 

Quentin Tarantino escondió a simple vista un spoiler bíblico que le dio todo el sentido a una de las más crudas escenas de una monumental película
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Quentin Tarantino escondió a simple vista un spoiler bíblico que le dio todo el sentido a una de las más crudas escenas de una monumental película

De hecho, para 'Malditos bastardos', Tarantino tenía un plantel muy diferente en mente, como a Leonardo DiCaprio interpretando al Hans Landa que hizo brillar Christoph Waltz. Su reparto original era bastante distinto, y en un momento dado incluso quiso contar con Adam Sandler y Simon Pegg, pero sus calendarios de trabajo les apartaron del proyecto.

Hans Landa fue uno de los mayores quebraderos de cabeza de Tarantino, porque no encontraba al actor adecuado y se tiró casi diez años buscándolo hasta que apareció Waltz casi de la nada. "Me devolvió mi película", llegó a afirmar Tarantino, y la tremenda actuación que se marcó como el oficial nazi incluso le valió un Oscar y le catapultó al estrellato internacional. 

Malditos Bastardos

Todas las complicaciones de 'Malditos bastardos' no fueron sobre el papel, porque el rodaje también fue un pifostio peligrosísimo. Entre estrangulaciones que llegó a perpetrar el mismo Tarantino (parando a tiempo, obviamente), o el icónico incendio del cine que llegó hasta los 1000ºC, creando un auténtico infierno en el plató que llegó a derretir los armatostes de acero

Un rodaje complicado y lleno de sorpresas que nos dejó una de las obras más redondas de Quentin Tarantino. Con tensión de principio a fin y víctimas convertidas en vengadores en la que el cine se convierte en el arma definitiva contra los nazis.

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