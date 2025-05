Si estás cansado de oir las quejas con 'El Señor de los Anillos' y las águilas, prepárate para otra que es aún más molesta pero tiene sentido

Hay cosas que cualquier fan del Señor de los Anillos está agotado de escuchar una y otra vez. Cosas como que Viggo Mortensen grita así cuando le da una patada al casco porque se rompió el dedo del pie de verdad. Cosas también como cuestionarse la repentina y conveniente aparición de las águilas cuando habrían venido de maravilla el resto del viaje.

Hay otras preguntas que los fans se han hecho medio en broma medio en serio todo este tiempo, quizás la más disparatada es esta que pone un usuario en Reddit a modo de meme, en el que se pregunta cómo fue Sam capaz de cargar con el anillo sin ser afectado. Y por qué no usaron esa táctica desde el principio de no cargarlo directamente, ya que parece que el anillo no tiene propiedades transitivas. De los creadores de "el viaje hubieran sido diez minutos con las águilas" llega "el viaje hubieran sido veinte minutos con el anillo pegado a un ratón".

Traducción: "Sam pudiendo cargar a Frodo y no siendo afectado por el anillo significa que el anillo no entiende de propiedades transitivas así que podrían haberlo pegado a un ratón y después cargar el ratón sin efectos negativos. Todo el viaje habría llevado veinte minutos"

Por qué Sauron no pudo con Sam

Por divertido que pueda ser, es otro de estos momentos donde hay que confiar en los temas de la película para encontrar la respuesta. Sam no solo carga el anillo con Frodo a sus espaldas, también lo hace directamente, e incluso coge la cadena que lo carga con la mano, en un momento tenso en el que vemos a Frodo claramente ansioso, pero a un Sam impasible.

Por quitarnos el meme de la cabeza y refrescar la memoria, la influencia del anillo es independiente de que alguien lo toque directamente. Boromir fue fuertemente influenciado sin necesidad de tocarlo directamente. Incluso alguien tan psicológicamente fuerte como Gandalf estuvo asustado de él antes de empezar el viaje. Lo mismo puede decirse de como Aragorn, que mantuvo sus distancias.

De todos los personajes de la trilogía, Sam es el único que no se siente ni remotamente tentado por el anillo. En el post original donde aquel usuario ponía el meme, los fans debaten rigurosamente razones apropiadas con el lore, desde que hobbits son una raza especialmente resiliente a que Sam sí se vio afectado, pero de formas más sutiles. La respuesta probablemente canon es que tenía un corazón demasiado puro para ser afectado por las tentaciones del anillo, pero hay otra lectura más divertida, de que Sam es un hombre tan sencillo que ni siquiera puede concebir una vida en la que tiene más de lo que ya tiene.

Aun así, no deja de resultar un poco conveniente que de todo un elenco de personajes llenos de ambición pero también de bondad, Sam sea el único que sea totalmente inmune a los efectos de un objeto tan temido y poderoso que ha podido con muchos hombres antes que él. Esto quizás refuerza otras lecturas que defienden que Sam es en realidad el verdadero héroe de la historia. Similar a la escenita de marras de las águilas, parece que lo único que podemos hacer aquí es dejarnos llevar por el romanticismo de la trama y no pensar demasiado en los porqués.

