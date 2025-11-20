El 'Frankenstein' de Guillermo del Toro es una criatura tan trágica como tierna. Y creo que su compañera ideal podría ser la protagonista de un clásico de Tim Burton

En un panorama cinematográfico donde los clásicos literarios suelen perder su pulso emocional de camino a la pantalla, Guillermo del Toro ha logrado transformar a la criatura de Mary Shelley en un personaje tan imponente como vulnerable. Su 'Frankenstein' no es solo un villano de sombras y cicatrices, sino una criatura melancólica que nos transmite ternura recorriendo el mundo con los ojos llenos de nostalgia, fascinado por la belleza que observa desde la distancia.

Mientras Oscar Isaac encarna a un Dr. Frankenstein despiadado y obsesionado, el Monstruo interpretado por Jacob Elordi se mueve entre la fragilidad y la fuerza, entre la rabia y la tragedia, y deja claro que la verdadera monstruosidad no reside en su cuerpo, sino en la ausencia de empatía de quienes le rodean. Del Toro combina épica y delicadeza, y sitúa a su criatura en un espacio que recuerda a los héroes marginados de Tim Burton, desde Emily de 'La novia cadáver' hasta Eduardo Manostijeras: seres que, aunque distintos y solitarios, solo buscan amor y comprensión en un mundo que expulsa a los que son diferentes.

Entre la poesía y la melancolía

La criatura de Del Toro se aleja del estereotipo de terror clásico y se acerca más a un adolescente melancólico, un gótico romántico que camina por bosques y desiertos conversando con la naturaleza, leyendo a John Milton, y absorbiendo la ternura que encuentra en el mundo. Aunque su apariencia impone, su sensibilidad lo convierte en una figura cercana y mucho más humana de lo que podría parecer.

Este guiño a los marginados me hizo pensar en Emily, protagonista de 'La novia cadáver', que al igual que la criatura es un ser que necesita amor para sentirse completo, alguien inadaptado cuya belleza y fragilidad solo se revelan a quienes lo miran con atención. Ambos personajes encarnan la melancolía, la búsqueda de afecto y la poesía contenida en lo diferente, estableciendo un puente entre la estética gótica de Tim Burton y la sensibilidad narrativa de del Toro.

La película no es perfecta, tiende a ser algo caótica y se olvida en ocasiones del material original, pero sus posibles defectos se disipan frente al trabajo de caracterización del Monstruo y la visión de Del Toro. La fotografía es impresionante, las secuencias de acción muy dinámicas y, sobre todo, tiene a un protagonista cuya humanidad y atractivo eclipsan cualquier imperfección del guion.

La criatura de Del Toro es un cadáver con un corazón que late, capaz de asesinar, pero sobre todo ansioso por captar la belleza de un mundo que se empeña en despreciarle. Con Jacob Elordi en el papel principal, esta versión logra conmover y fascinar, recordándonos que incluso las criaturas más temibles pueden albergar ternura y un profundo deseo de conexión. Creo que habría estado bien que Emily y este Monstruo se hubieran conocido, porque es posible que se hubieran llevado bastante bien.

