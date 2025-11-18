"Somos muy afortunados de tener a Guillermo del Toro". Francis Ford Coppola se deshace en elogios hacia 'Frankenstein', y con razón

Es complicado no sentir cierto orgullo cuando ves a un cineasta como Guillermo del Toro siendo reconocido ya no por la Academia de cine estadounidense, sino por algunos de los cineastas más prestigiosos de la historia. Después de todo, los amantes del fantástico no dejamos de percibir al mexicano, con sus filias, obsesiones su espíritu, y su amor por el medio, tan grande como su filmografía, como "uno de nosotros" —"one of us", que dirían en 'El lobo de Wall Street'—.

De maestro a maestro

Es por esto que leer la publicación que el mismísimo Francis Ford Coppola le ha dedicado en su cuenta de Instagram invita a sonreír y asentir en gesto de aprobación —como si alguno de los dos la necesitase—. En ella, el padre de criaturas como 'El padrino', 'Apocalypse Now' o 'La conversación' —no nos olvidemos de ella, por favor—, ha elogiado de este modo la magnífica y recién estrenada en Netflix 'Frankenstein'.

"Frankenstein de Guillermo del Toro es una composición única y elegante sobre el amor y la belleza contada de la forma más personal y original. Somos muy afortunados de tener el genio cinematográfico de del Toro guiándonos e iluminando nuestras vidas de un modo que nadie más puede".

El ganador de cinco Oscars continuó del siguiente modo, echando flores al genial trabajo del director de fotografía Dan Laustsen y el diseño de producción y a un reparto de lo más inspirado con un cuarteto principal para enmarcar.

"Imágenes hermosas, interpretaciones memorables (Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz y Mia Goth) y momentos que fluyen como una fuente incontrolable de deleite apasionado".

No cabe duda de que las palabras de Coppola son, en parte, fruto de la fascinación de Guillermo del Toro por la obra de Mary Shelley y de la obsesión que le ha llevado a dedicar más de una década a perseguir el sueño de llevarla a la gran pantalla. Cuando se profiere tanto amor hacia un largometraje, es posible que las cosas salgan mal, y el caso de 'Frankenstein' es uno de los mejores a los que nos podemos aferrar para ilustrar esto.

Actualmente, 'Frankenstein' está disponible en Netflix, pero si tienes un poquito de suerte, aún puedes verla en alguna sala de cine en la que resista después de su limitadísimo estreno en pantalla grande. Si no la has visto aún y tienes la oportunidad, no dudes en pasar del streaming e ir de cabeza a ver este espectáculo y la sobrecogedora verticalidad de sus imágenes en unas instalaciones bien equipadas.

