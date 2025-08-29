Fue de los fracasos más notorios del año en cines, pero se ha convertido en todo un musical de culto y ahora acaba de estrenarse en streaming

Entre los argumentos más facilones que se pueden esgrimir para tirar abajo una película figura “si le quitas este determinado elemento, es una película del montón”. Lo cuál es increíblemente obvio, igual que si decides quitarle la salsa y los condimentos a un filete, al final lo que te queda es un simple trozo de carne.

Que una inclusión o una idea pueda parecer simple no la hace menos efectiva de cara a que la película tenga algo más interesante que contar. Gran parte del valor o del entretenimiento de una película está a veces en lo que aporta alguien que no puede aportar nadie más. Incluso aunque esa aportación sean monos, como pasa en ‘Better Man’.

Un artista muy mono

El biopic sobre Robbie Williams, narrado por él mismo mientras un mono creado por ordenador interpreta una versión surrealista de momentos de su vida, fue uno de los grandes órdagos de este último año. Una ambiciosa propuesta en apariencia que se topó con un notorio fracaso en cines, pero ahora puede tener una segunda oportunidad en streaming con su estreno en Movistar+.

El joven Robbie Williams siempre se sintió fuera de lugar, casi demasiado animal para encajar en su entorno problemático. Pero su sueño siempre fue triunfar como estrella, considerando que era lo que más le podía acercar a su ausente padre. Lo que más ansiaba finalmente se cumple al convertirse en uno de los rostros más carismáticos del pop británico junto a la boy band Take That, pero eso no le proporciona la paz de espíritu y la felicidad que deseaba.

A grandes rasgos, encontramos una película que sigue muchos patrones del biopic musical clónico contemporáneo, esta vez optando por una fórmula más musical donde los grandes éxitos de Williams saltan de su momento temporal para exaltar los instantes cruciales de su vida. La diferencia, claro está, es que pasamos por todo ello con un mono CGI.

‘Better Man’: autodestrucción animal

Es una jugada simple, incluso demasiado obvia, pero es la que le permite salirse con la suya en varias de sus decisiones. ‘Better Man’ es capaz de entrar más profundamente en la autodestrucción de su protagonista al aprovechar el elemento casi fantástico o surrealista de que sea un chimpancé, estableciendo una relación diferente a la que tendríamos de ver al propio Williams o alguien haciendo su versión de ‘Tu cara me suena’ sobre él. Algo que claramente habría actuado en su detrimento porque Robbie Williams es bastante insoportable y que no te acuerdes todo el rato de que es su vida te mete mejor en ella.

Sigue sin ser una película que trascienda su propio modelo, y por supuesto es cuestionable cuánto está dispuesta a meterse en el fango del legado que trata de honrar. Pero Michael Gracey elabora también secuencias musicales de increíble factura y textura maravillosa, superando a películas del género musical más exitosas que ella. En cierto modo, es comprensible que se haya convertido en objeto de culto para cierta cinefilia internetera.

