Sky también se anima a producir en España: Juno Temple protagoniza 'Little Birds', un drama erótico en la Tánger colonial

Sky no ha querido echarse atrás en unos días en los que tanto HBO como Netflix han anunciado un par de nuevos proyectos en España y ha comunicado que ha comenzado el rodaje de 'Little Birds', su primera serie coproducida (y rodada) en España.

Esto no quiere decir, eso sí, que sea su primera serie española. El caso es que el rodaje de este drama de época, protagonizada por Juno Temple ('Vinyl', 'Dirty John') se realizará entre España (Tarifa, en concreto) y Manchester.

'Little Birds' es la adaptación, en seis episodios, de la colección de relatos eróticos de Anais Nin. La historia nos cuenta la llegada de Lucy Savage (Juno Temple) al norte de África para contraer matrimonio con su prometido, quien se ha ido con otra mujer.

Savage se afinca entonces en Tánger, donde junto a Cherifa Lamour (Yumna Marwan) y Adham Abaza (Raphael Acloque) navegarán en la peligrosa red de personajes oscuros, peligrosos, en una época de decadencia colonial.

Desde Sky hablan de que esta nueva serie será provocadora, inteligente... vamos que la pintan demasiado bien. Que, la verdad sea dicha, si bien no me termina de atraer, es cierto que la media de originales de Sky no es nada mala. Quitando 'El descubrimiento de las brujas', los últimos ejemplos (como 'Patrick Melrose' y 'Curfew') son grandes series. A ver en qué resulta.