Solo Henry Cavill podría hacer que confiara en 'Los Inmortales' otra vez. En sus primeras imágenes ya se nota la mano del director de 'John Wick', y no puedo estar más a bordo

Nadie puede decir que 'Los inmortales' no avisara sobre el futuro de su propia franquicia: tras seis películas, tres series (una animada) y decenas de obras derivadas, por fin hemos podido ver las primeras imágenes de la resurrección de la saga de la mano de su mismísimo protagonista, Henry Cavill. Y la cosa tiene todas las papeletas de ser un exitazo, no solo por el actor y la franquicia, sino sobre todo por quién está detrás de las cámaras.

Solo puede quedar uno

Este reboot, del que aún no sabemos fecha de estreno, está dirigido por Chad Stahelski (sí, el de la saga 'John Wick'), lo que, sin duda, ha hecho elevar su interés notablemente. De hecho, tendrá el mismo presupuesto que en 'John Wick 4': 100 millones de dólares, con una carta blanca para hacer lo que quiera con los personajes. Con suerte, asegurará una nueva vida para la franquicia en un tiempo donde lo más deseado por las productoras es una buena propiedad intelectual, sea la que sea.

En Instagram, Cavill ha añadido "¡Feliz primer vistazo a 'Los inmortales'! Ha sido toda una aventura para mí, de la que os hablaré cuando sea adecuado, pero es un momento especial poder compartir esto. Espero que lo disfrutéis". En las dos imágenes, Cavill aparece preparado para la pelea en lo que parece ser China y una iglesia. Eso sí, esto no significa que el tráiler esté cercano: de hecho, solo es una manera de anunciar que el rodaje acaba de empezar ayer mismo.

Junto a Cavill, que interpretará a MacLeod, tendremos a Russell Crowe interpretando a Ramírez (que en la película original fue Sean Connery) y a un reparto de lujo: Karen Gillan, Djimon Hounsou, Dave Bautista, Marisa Abela y Max Zhang. Habrá que ver si entre todos son capaces de hacer que nos quitemos de la cabeza a Christopher Lambert y los temazos de Queen en la banda sonora: a priori, en Stahelski y Cavill confiamos. Viendo estas primeras imágenes, son los únicos que pueden dar otra versión de la misma historia que nos huela a nuevo.

