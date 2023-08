"Es una tragedia". El director de 'Kraven, el cazador' desvela el cambio inesperado en el tono de la película basada en el supervillano de Spider-man

El Universo Cinematográfico Villanos de Spiderman que ha montado Sony ha tardado poco en convertirse en el hazmerreír de la industria. Tras el fracaso sonado de 'Morbius' y el cachondeo en torno a la cancelada 'El Muerto', la productora se enfrenta a la necesidad de hacer de películas como 'Madame Web' o 'Kraven el cazador' eventos cinematográficos o, al menos, al nivel de 'Venom'. De momento nos prometen mucho más de lo que parece a simple vista.

¿Te quieres cazar conmigo?

Es curioso que esta película coja como inspiración 'La última cacería de Kraven', el cómic en el que el villano conseguía enterrar a Spiderman y calzarse su traje... porque, como sabemos, el superhéroe brillará por su ausencia durante el metraje. Eso sí, J.C. Chandor, el director, promete en Esquire que ante nosotros tendremos no solo una película muy sangrienta, sino también una tragedia.

"Sony probablemente no quiere que diga esto, pero la historia es una tragedia. Cuando los créditos finales aparezcan, si has estado prestando atención no tendrás la sensación de que va a acabar bien". Por su parte, Aaron Tyler-Johnson, el actor que interpreta al rey de los animales, es consciente de que si la película no funciona no tendrá la oportunidad de culminar la historia del personaje. Eso sí que sería una tragedia (para él, al menos).

El actor parece haberlo dado todo para interpretar a Sergei Kravinoff. De hecho, estuvo incluso mirando cómo un cazador mataba ciervos para entender "el desorden emocional y la sensación de culpa" que sobreviene al acabar con una vida. Desde luego, tal y como están vendiendo 'Kraven' parece que estamos ante una historia mucho más profunda y dramática de lo que parecía a priori. Ahora falta que sea así realmente y no nos encontremos ante humo vendido de forma muy supervillanesca. Lo veremos dentro de un año, el 30 de agosto de 2024. Anda que no queda por vender.

