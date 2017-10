'El Hormiguero' usa sin pemiso fanart de 'Stranger Things'

Que 'El Hormiguero' es un programa que no termina de dar en el clavo con sus invitados es algo que ya sabíamos. El programa de Pablo Motos tiene sus más y sus menos y podríamos analizar durante horas su trato hacia los invitados. Pero en esta ocasión el programa ha fallado no con los invitados, si no por la falta de atribución del material que usa. En este caso un fanart de 'Stranger Things'.

Anoche "fueron a divertirse" a 'El Hormiguero' Millie Bobby Brown y Noah Schnapp, actores protagonistas de una de nuestras series favoritas, 'Strangers Things'. Durante la sección de Jandro, el colaborador intentó explicar con sus trucos de magia el argumento de la serie de Netflix y para ello utilizó unos naipes ilustrados con dibujos de los personajes de la serie. Hasta aquí todo correcto, de no ser porque no dieron crédito alguno al autor de los diseños.

El autor es Luigi Lucarelli, diseñador freelance de personajes que vio atónito cómo la baraja que usaba Jandro estaba decorada con sus propios diseños sin haberle pedido permiso. El diseñador movió entonces cielo y tierra intentando contactar con el programa sin resultado. Finalmente pudo contactar con Jandro, quien, bastante jugoso, reconoció al César lo que es del César.

Thank you very much for the credit 🙂 https://t.co/TjHfDlJLxZ — Luigi Lucarelli (@Hello_Luigi) 10 de octubre de 2017

Este caso, que no es aislado, es una muestra más del uso habitual de los medios de fanart y demás obras de todo tipo de artista sin que se reconozca, en muchas ocasiones, la autoría de estos. Como bien decía Luigi en el hilo al respecto, ya borrado, no se trata de un tema de propiedad intelectual, ya que no es suyo 'Stranger Things', sino de mero crédito y así concienciar que las ilustraciones chulas que nos encontramos por Internet tienen autor.