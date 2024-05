'Furiosa' ha convertido en canon el fantástico videojuego de 2015 de 'Mad Max' con estos dos personajes, aunque George Miller no es fan de la obra de Avalanche. "He estado hablando con Kojima"

Después de anunciarse en el difunto E3 del año 2013 y pocos meses después del estreno en salas de cine de la descomunal 'Furia en la carretera', la gente de Avalanche Studios, bajo el ala de la división gamer de Warner Bros., lanzó 'Mad Max'; un videojuego de mundo abierto ambientado en el universo posapocalíptico de George Miller cargado de acción y velocidad que jugué en PS4 y del que guardo un muy buen grato recuerdo.

Glorioso canon

Pues bien, nueve años después de su puesta de largo, el juego en cuestión se ha convertido en canon dentro de la saga cinematográfica por obra y gracia de la más que notable 'Furiosa'. La quinta 'Mad Max', tal y como dejó caer las pasadas navidades el crítico Drew McWeeny después de leer el guión, conecta con la creación de Avalanche, y lo hace a través de dos personajes concretos. Ojo, que hay un par de spoilers a partir de aquí.

El primero y más evidente es Scabrous Scrotus, villano del videojuego y, según se explicó en los cómics de 'Furia en la carretera' publicados por Vertigo, en 2015, el tercer hijo de Immortan Joe. No obstante, ha sido un brevísimo cameo, de esos de parpadear y perdérselo, el que ha encandilado al fandom consolero y ha conectado ambos medios con un guiño genial.

Durante el tramo final de 'Furiosa', la heroína titular interpretada por Anya Taylor-Joy busca un vehículo para dar caza a Dementus, encontrándose con que la inmensa mayoría de recursos de la Ciudadela están utilizándose para luchar en la Guerra de los 40 Días. Tras recibir varias negativas, un personaje se acerca diciéndole que tiene una idea para, después, quitar una lona de un coche desguazado —pero que funciona, después de todo—, mientras profiere un "¿No es una belleza?".

Si te pusiste a los mandos de 'Mad Max', puede que esta frase te suene y te invite a pensar que el salvador de Furiosa no sea otro que Chumbucket, el dedosnegros que se convertiría en el mecánico personal de Max Rockatansky en el videojuego, obsesionado con construir su Magnum Opus: el coche más rápido y potente del Páramo. Pero ojo, porque esto no es simple teoría, sino que queda confirmado gracias a los títulos de la película, en la que el actor Bryan Probets aparece acreditado bajo el nombre de, precisamente, Chumbucket.

¿Lejos del Vallhala?

A pesar de las más que decentes críticas que recibió el videojuego en 2015 por parte de la crítica especializada y de las muy buenas sensaciones que me transmitió durante las divertidísimas 20 horas que pasé sumergido en su mundo abierto, George Miller no quedó nada satisfecho con la visión de 'Mad Mad' de Avalanche hasta el punto de coquetear con la idea de un nuevo salto de la saga al medio jugable.

Durante una entrevista con Gaming Bible, Miller criticó el trabajo del estudio manifestando su decepción con el resultado final:

"No fue tan bueno como quería. Le dimos todo nuestro material a una compañía para hacerlo, pero ya sabes, soy una de esas personas que no harían nada a no ser que pudiese hacerlo al más alto nivel o, al menos, intentase hacerlo a un mejor nivel".

¿Cuál es, entonces, la apuesta de Miller? El cineasta no descarta otro videojuego ambientado en el Páramo, y tiene un nombre en mente para el trabajo. Este no es otro que su colega Hideo Kojima, fan declarado del director —a quien se refiere como "su dios"— y padre de la extraordinaria saga 'Metal Gear', entre otros títulos de prestigio.

“He estado hablando con [Hideo] Kojima aquí, quien vino desde Japón. Si lo hiciese... pero tiene tantas ideas fantásticas en su propia cabeza que nunca se lo pediría. Pero si alguien como él lo hiciera...”.

Personalmente, y no es por llevar la contraria al maestro George Miller, te recomiendo que, si no lo has hecho ya, des un tiento a 'Mad Max'. Sobre todo ahora que lo tienes tirado de precio en PC y consolas.

