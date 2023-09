Marvel trae de vuelta a Los Vengadores con la versión más sorprendente de este grupo de superhéroes: Disney acaba de lanzar en streaming 'Rogers: The Musical'

En Marvel deben estar ya preparándose para el inminente estreno de la temporada 2 de 'Loki' y en la llegada a los cines de 'The Marvels' este próximo mes de noviembre. Sin embargo, Disney tenía reservada para nosotros una gran sorpresa sobre estos superhéroes, pues ya podemos disfrutar en streaming de 'Rogers: The Musical'.

Seguro que todos los fans del estudio recuerdan el momento de 'Ojo de Halcón' en el que el personaje interpretado por Jeremy Renner asiste a una obra de teatro musical inspirado en 'Los Vengadores'. Pues bien, Disney decidió aprovechar su buena acogida para hacer un show que se celebró en su parque temático de California entre los meses de junio y agosto de este mismo 2023.

30 minutos de musical Marvel

Está por ver si Disney piensa recuperarlo para algún de sus parques de atracciones repartidos alrededor del mundo, pero lo que sí ha decidido es lanzar de forma oficial una grabación a través de servicios de música en streaming como Spotify, Apple Music, Amazon Music o Youtube Music. 'Rogers: The Musical' cuenta con 12 pistas, incluyendo cinco nuevas canciones compuestas expresamente para la ocasión por Christopher Lennertz y escritas por Jordan Peterson, Christopher Lennertz y Alex Karukas.

Como no podía ser de otra manera, 'Rogers: The Musical' también incluye 'Save the City', la canción que pudimos escuchar en una inolvidable escena de 'Ojo de Halcón'. Además, también recupera el tema 'Star-Spangled Man' que Alan Menken escribió y David Zippel compuso para 'Capitán América: El Primer Vengador' y que también se utilizó tanto en un episodio de 'Falcon y el Soldado de Invierno' como en otro de 'Ms. Marvel'.

Los 12 temas de este musical en un solo acto ni siquiera llegan a los 30 minutos de duración y muestran el lado más desenfadado de los superhéroes de Marvel. Por mi parte, tengo bastante claro que va a a caer más de una escucha, ¿y vosotros?

