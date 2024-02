La "precuela" secreta de 'Jungla de Cristal' que casi nadie conoce. Se estrenó 20 años antes y estuvo a punto de dejarnos sin Bruce Willis como John McClane

El papel de John McClane ha quedado asociado para siempre al actor Bruce Willis. A fin de cuentas, 'Jungla de Cristal' fue la película que le convirtió en una estrella de cine y posteriormente protagonizó hasta cuatro secuelas de esa aclamada película de acción. Sin embargo, Willis no fue ni mucho menos el primer candidato para dar vida a ese legendario personaje en un largometraje que muchos no saben que tiene una especie de precuela que se estrenó 20 años antes.

"Soy demasiado viejo y demasiado rico para seguir actuando"

La película a la que me refiero se titula 'El detective' y estaba protagonizada por Frank Sinatra. Eso sí, lo que nos interesa ahora sobre ella es el dato de que adaptaba una novela de Roderick Thorp. Ahora toca dar un salto a 1979, ya que en ese año se publicada 'Nothing Lasts Forever', una secuela literaria de 'El detective' que seguía contándonos la historia de Joseph Leland.

En esta ocasión se enfrentaba a un grupo de terroristas alemanes que se habían hecho con el control de un rascacielos. Lógico que esa premisa os resulte familiar, ya que 'Nothing Lasts Forever' acabó convirtiéndose en 'Jungla de Cristal'. Además, Fox se vio obligada por contrato a ofrecerle a Sinatra la posibilidad de retomar el personaje que interpretó en 'El detective'. Sin embargo, Sinatra no tenía ningún interés en protagonizar una producción de ese calibre -se describió en su momento como "Rambo en un edificio"- cuando ya superaba los 70 años de edad.

Fue entonces cuando el guionista Jeb Stuart ('El fugitivo') cuando tuvo más margen a la hora de adaptar la novela de Thorp. Lo único que le exigieron en Fox ees que mantuviera la ambientación navideña en Los Angeles. Por ello, la historia cambió bastante -en 'Nothing Lasts Forever' estaba retenida la hija y no la mujer del protagonista, por no decir que acababa perdiendo la vida en un final mucho más trágico-, pero se mantuvieron muchos elementos de la novela.

Eso sí, la alteración definitiva de cara a la percepción del público fue que su personaje principal dejó de llamarse Joseph Leland para pasar a ser John McClane. Llegó a barajarse seriamente el nombre de John Ford, pero se descartó por considerarse una falta de respeto hacia el legendario director de títulos como 'Centauros del desierto' o 'El último hurra'. Eso sí, Steven E. De Souza ('Perseguido'), coguionista de 'Jungla de Cristal', lo tiene bien claro:

La Jungla de Cristal está basada en una novela llamada Nada dura para siempre, del autor Roderick Thorpe, que es una secuela de su primer libro El detective. De hecho, una buena apuesta de bar si quieres ganar algo de dinero es preguntar a alguien: "¿Quién fue el primer actor que interpretó a John McClane y en qué película?" Te responderán: "Bruce Willis en 'Jungla de Cristal'" y tú dirás: "¡No! ¡Frank Sinatra en 'El Detective'!" y saldrás corriendo antes de que te den una paliza. Curiosamente, 20th Century Fox tuvo que ofrecer por contrato el papel de Bruce Willis en 'Jungla de Cristal' a Frank Sinatra, ¡porque era una secuela del libro original! Afortunadamente para Bruce, dijo: 'Soy demasiado viejo y demasiado rico para seguir actuando'.

Claro está, los personajes no se llaman igual, pero resulta evidente que 'El Detective' no se obvió por completo durante el desarrollo de 'Jungla de Cristal'. Eso sí, una vez quedó claro que Sinatra no quería tener nada que ver, Fox ofreció el papel a multitud de actores antes de fijarse en Willis, quien disfrutaba de mucha popularidad gracias a su participación en 'Luz de luna'. Que todos los demás se negasen y que Cybill Shepherd se quedase embarazada permitieron a Willis aceptar el papel que lo cambió todo para él.

