Las primeras opiniones de 'Thunderbolts' apuntan a la resurrección creativa de Marvel y a una Florence Pugh lesionada por cargar la película a sus espaldas

Como la limpieza de una casa, el Universo Cinematográfico de Marvel es lo que nunca acaba. Si has pillado la referencia a 'Los Simpsons', estás en mi equipo, pero ahora falta por saber si estarás en el de los 'Thunderbolts', que llegarán a nuestras salas de cine el próximo miércoles 30 de abril en la que, según las primeras opiniones, es la película con "parte del material más oscuro de Marvel hasta la fecha".

El largometraje, dirigido por Jake Schreier y coescrito a ocho manos entre las que se encuentran las de Joanna Calo —ambos involucrados en la genial 'Bronca' de Netflix— cuenta con un equipo de ensueño, incluyendo al director de fotografía Andrew Droz Palermo —'El caballero verde'— y al trío Son Lux —'Todo a la vez en todas partes'— al frente de la banda sonora, y parece que el resultado, pese a no ser perfecto, está al nivel de lo que cabría esperar de estos nombres.

Frescor marvelita

Según comenta Matt Neglia, de Next Best Picture, y para sorpresa de nadie, Florence Pugh es la gran estrella de la función al cargar "gran parte del peso dramático de la película en su espalda", asegurando que "de muchas maneras, es diferente a otras películas del MCU, y no podría haber llegado en un momento más oportuno, cuando la franquicia necesita nueva sangre y una nueva dirección".

No obstante, apunta que "Puede que no sea la película de Marvel más espectacular, divertida o potente, pero sus imperfecciones y asperezas parece que encajan con este equipo de antihéroes inadaptados". Parece que, después de todo, los claroscuros narrativos de 'Thunderbolts' trascienden a la ficción para integrarse en el producto final.

El crítico Brandon Norwood, por su parte, se viene arriba diciendo que está "en shock con lo buena que es Thunderbolts'", sugiriendo un regreso al pasado al combinar el mimo a la hora de construir personajes con la acción a la antigua: "Poner énfasis en el trabajo de personajes y en la acción práctica hace que se sienta como la vieja Marvel. Ojalá hubiesen captado esto antes. También ayuda que este equipo disfuncional tenga química".

Por otro lado, The Hollywood Handle cataloga a la cinta como "Una de las películas más disfrutables de Marvel en una temporada", remarcando que "se siente diferente que la mayoría de los proyectos del estudio. Es audaz, divertida, cargada de buena acción y con un inesperado impacto emocional". Por supuesto, tampoco se olvida de que "Florence Pugh es la estrella que más brilla".

En Big Gold Belt Media opinan que 'Thunderbolts' "Es cruda, tronchante y profundamente humana. Una valiente exploración del trauma, la curación y la redención, probando que incluso los delincuentes prescindibles y los perdedores pueden elevarse sobre su pasado y convertirse en los héroes que nadie esperaba".

Mia Pflüger, por otro lado, comenta que "Thunderbolts introduce una nueva para Marvel con la película más humana que permite a sus antihéroes estar rotos, defectuosos y arrepentidos". En cuanto a actores respecta, cree que "Sebastian Stan tiene un momento que es, absolutamente, de esos que roban la escena, pero Florence Pugh demuestra que es la auténtica protagonista de la nueva generación y del equipo".

Como sabéis, todas estas opiniones hay que cogerlas con pinzas porque, salvo desastre supino, el entusiasmo exacerbado suele estar a la orden del día. Aún así, las expectativas están a un buen nivel por dos claves concretas: la presunta frescura creativa y, por encima de todo, un tratamiento de personajes que suele estar en segundo —o tercer— término en este tipo de producciones.

Por lo pronto, os dejo con unas cuantas reseñas más a golpe de tuit.

