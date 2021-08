"Cuando cumplí los 30 también me hice muchas preguntas, las mismas que se hace mi generación y aparecen en las novelas y la serie de Valeria". Diana Gómez

Por millones cuenta los lectores la escritora valenciana Elísabet Benavent, creadora de la saga literaria 'Valeria' (hasta el momento la que más éxitos y ventas ha obtenido), formada por cuatro novelas editadas por Suma de Letras y un spin-off publicado en 2015 por Aguilar, ambos sellos de la editorial Penguin Random House. Fue en el pasado 2020 cuando Netflix estrenó en su plataforma la serie que adapta dicha saga. Un año después se estrena la segunda temporada, que ahora tiene a la propia Benavent como productora ejecutiva.

'Valeria' sigue las vicisitudes de un grupo de cuatro amigas que rondan la treintena, residentes en Madrid y en perpetuo conflicto consigo mismas, al no tener claro cómo abordar los dilemas que la vida les plantea. Sus trabajos, viviendas, familias y relaciones sentimentales y/o sexuales son los principales motivos de sus dudas internas.

A Valeria, la protagonista, la encarna la actriz barcelonesa Diana Gómez, quien ha trabajado en películas como 'Año de Gracia' (Ventura Pons, 2011) o 'Las altas presiones' (Ángel Santos, 2014) y en series como '45 revoluciones' (Ramón Campos, Gema R. Neira, 2019).

A Adrián, esposo de Valeria en la primera temporada y separado de ella en esta segunda (pese a que el amor no ha desaparecido entre ellos), lo interpreta el actor sevillano Ibrahim Al Shami, conocido por su papel en 'El secreto de Puente Viejo' (Aurora Guerra, 2011-2020) y visto recientemente también en la película 'Jaulas' (Nicolás Pacheco, 2019). A ambos entrevistamos para conocer más sobre sus personajes, las posibles semejanzas que estos tienen con ellos y los detalles del rodaje.

Empecemos por los cambios que sufren Valeria y Adrián con respecto a la temporada inicial. "Esta Valeria es diferente, ahora vemos su lado más personal, más íntimo, y sus amigas son un pilar aún mayor para ella. Valeria tiene que afrontar dos importantes decisiones, en primer lugar, la laboral, pues a pesar de que está convencida qué camino tomar su situación económica la obliga a repensarse la situación y, en segundo lugar, la sentimental, ya que tendrá que decidirse con Víctor mientras su expareja sigue estando muy presente. Es en este aspecto donde mi personaje estará con más dudas que la conducirán a más problemas”, relata Gómez.

También Adrián ha cambiado, según Al Shami "su vida no es igual que antes, ahora tiene nuevos retos profesionales y su relación con Valeria es diferente, se encuentra con ella desde otra perspectiva distinta".

Diana Gómez: "Nuestra profesión es muy inestable, por eso entendemos los problemas que atraviesan ambos personajes"

La serie retrata a través de sus protagonistas problemas muy acuciantes que posee la generación millennial, como el problema habitacional, la precariedad laboral, la presión por ser madre cuando se cumplen ciertas edades, así como cuestiones como el poliamor o las nuevas formas de relacionarse. Tanto Al Shami como Gómez confiesan sentirse representados.

"Yo, muchísimo, tanto por mi edad como por las experiencias que he ido teniendo estos años, muchos de estos problemas los he sufrido al vivir en Madrid", relata Al Shami, que añade que "en relación a los nuevos modos de relacionarnos la comunicación resulta determinante, es esencial que dialoguemos más".

"Antes de entrar en 'Valeria' estuve de camarera y guía turística. Nuestra profesión es muy inestable, y es por ello por lo que entendemos perfectamente los problemas que atraviesan ambos personajes. Vivir de alquiler a los treinta años, estar a la espera de una respuesta para trabajar, conseguir dinero en otros trabajos mientras aparezcan oportunidades...", comenta la actriz, que señala las dificultades que se añaden al alcanzar la treintena.

"Yo cuando cumplí los treinta también me hice muchas preguntas, las mismas que se hace mi generación y aparecen en las novelas y la serie. Existe una presión social y te preguntas si tomaste el camino correcto, si ya deberías tener un trabajo estable, una vivienda, etcétera, aunque estés segura de lo que haces y seas feliz con ello".

Gómez considera que muchos de los problemas planteados que atañe a los millennials los sufrimos debido al peso de la generación de nuestros padres, pero que a las generaciones posteriores ya no les afectará tanto, porque tendrán asumidas cuestiones como las relaciones sexoafectivas o la libertad de decisión, con menos presiones, de tener pareja o hijos. Otra de las claves de la serie son sus escenas de sexo, abundantes, sensuales, pero también naturales y buscando la realidad, donde no todo es fantástico y apasionado.

¿Cómo se enfrentaron los actores a dichas escenas? "Al principio impresiona saber la cantidad de escenas de sexo que tienes que afrontar y asusta, pero luego me he sentido muy cómoda porque en el set todo estaba bien preparado y el equipo es maravilloso, lo que hace que todo resulte más cómodo". También coincide Al Shami con su compañera, "hubo una gran armonía en el equipo, yo me sentía como en casa cada día del rodaje, así es mucho más fácil trabajar".

Tanto el personaje de Valeria como el de Adrián están marcando la carrera de sus intérpretes, no solo por la legión de seguidores que tiene la saga, los cuales esperan con expectación esta segunda temporada, sino por lo que supone que una plataforma como Netflix distribuya la serie por tantos países del mundo.

Ibrahim Al Shami: "He intentado aportar aspectos personales míos a Adrián"

"Intento seguir el mismo método de preparación para todos los personajes, pero con este es cierto que a veces he tenido que reflexionar porque sentía que me parecía demasiado a Adrián, y entonces llegaba un momento en que no sabía cuándo terminaba Ibrahim y cuándo comenzaba el personaje. En ese sentido, he intentado aportar aspectos personales míos a Adrián", confiesa Ibrahim Al Shami.

Diana Gómez considera que, a diferencia de otros trabajos suyos, tuvo más tiempo para preparar el personaje de Valeria, sobre todo en la primera temporada, y sobre la fama afirma no haberlo notado mucho en su día a día. "Con la pandemia apenas hemos podido salir y hacer una vida normal, pero en las redes sociales sí que lo noto, por ejemplo en las felicitaciones que recibo por Instagram, que es muy bonito".

Por su parte, Al Shami también cree que un poco sí que ha notado esa fama, a la cual no le tiene miedo. "Al final todos los que trabajamos en la actuación queremos que nuestro trabajo se vea mucho, y eso se agradece. De momento no he tenido ningún problema, no sé si dentro de un año podré decirte lo mismo, hay compañeros que a través de las redes sí han tenido experiencias desagradables".

Además de esta nueva temporada de 'Valeria', Al Shami ha participado en 'Deudas' (Daniel Écija, 2021), serie que ya ha sido estrenada en Atresplayer Premium y pronto lo hará en Antena 3, y en la segunda temporada de 'Toy Boy' (César Benítez, Juan Carlos Cueto, Rocío Martínez Llano, Ignacio Mercero, 2019), que verá la luz en los próximos meses. Le preguntamos sobre sus propósitos para el futuro.

"Mi pasión es el cine y es a lo que me gustaría seguir dedicando mi tiempo, no obstante, también me expreso a través de la música y la pintura, mis otras dos pasiones. Me gustaría ahora hacer una película, pero si siguen saliendo proyectos de series interesantes estaré encantado". Gómez, que tiene pendiente el estreno de la última temporada de 'La casa de papel' (Álex Pina, 2017), no descarta trabajar en más series, pero ahora le gustaría "seguir haciendo cine, y si puede ser con directoras tan talentosas como Mar Coll, que me apasiona lo que hace".