'Deudas': la nueva serie de Daniel Écija es una comedia con una prometedora historia de rivalidad a la que le falta contundencia

Hay un aspecto que, lamentablemente, se nota bastante en las series de Atresplayer Premium: no hace falta ser un genio para distinguir las pensadas directamente para la plataforma de las que están diseñadas para estrenarse en Antena 3. Con 'Deudas', la última creación de Daniel Écija ('La valla', 'Estoy vivo'), se ve claramente que su vida está en el abierto.

No es exactamente un elemento concreto, sino más bien un aura. Ojalá fuese una buena característica para la serie, ya que la ficción en abierto es una de las mayores perjudicadas en la era del streaming. Un momento en el que el foco de productores, e incluso grupos como Atresmedia, ha pivotado hacia el vídeo bajo demanda por suscripción. Por el contrario, se descuida un poco el que todavía es un mercado masivo.

Pero vayamos a la serie en sí. 'Deudas' es la historia de una larga rivalidad entre dos familias. La situación explota con la muerte del marido de Pepa Carranza, interpretado por Carmen Maura (a la que vimos hace nada en 'Alguien tiene que morir'), lo que descubre una situación desastrosa. No solo el esposo le era infiel sino que además tenía una deuda de cuatrocientos mil euros, lo que puede significar la pérdida de la Academia de música y baile de la que vive el clan.

Si no tuviesen poco, se verán en el punto de mira de los caciques De la Vega, liderados por la "maldita lisiada" doña Consuelo (Mona Martínez) dispuestos a pagar la deuda a cambio del local. Una oferta de las de "o por las buenas, o por las malas" que irá escalando. Aunque en este primer episodio solo se puede llegar a intuir las batallitas que acontecerán en una rivalidad prometedora.

Además de Maura y Martínez, el reparto está conformado por Salva Reina, Carmen Ruiz, Javi Coll, Ibrahim Al Shami, Ana Verónica Schultz, Pedro Ángel Roca, María de Nati, Miguel Ángel Martín, Cristina Peña, Roberto Mateos, Fede Rey, Michael John Treanor o Carmen Canivell, entre otros.

Una comedia decepcionante

Con un guion coordinado por Javier Mesas bajo la batuta de Écija y con Oriol Ferrer en la dirección, la presentación de 'Deudas' es algo decepcionante. No es que no falte la risa o que esta historia de rivalidad entre familias no tenga sus elementos interesantes. Es que, por lo general, le falta mucha fuerza al conjunto.

La sensación es de que al tratarse de algo diseñado para su emisión en abierto los estándares están relajados, lo que no debería ser así precisamente cuando Atresmedia ha luchado bastante por elevar su ficción. Esto se nota sobre todo en una dirección muy convencional, que no busca complicarse ni planificando escenas ni trabajando con unos actores que han visto, sobre todo los más conocidos (Maura, Reina, Ruiz, etc.), trabajos mejores.

Tampoco el guion está demasiado fino. Más allá de un humor correcto, efectivo, la historia es un poco tropezada, e incluye directamente alguna mala decisión. De ejemplo se me ocurre una secuencia en el tercer acto de este episodio inaugural, cuando recurren a un flashback para explicar qué pasó después de terminar la escena justo anterior. Al no dar tiempo, literalmente, a que el espectador reaccione y se pregunté por cómo quedaron las cosas, la secuencia no funciona.

En definitiva, la sensación que me ha dejado este primer episodio de 'Deudas' es la que le falta un poco de fuerza en todo. No solo en su humor, claramente castizo con ese costumbrismo que no nos puede faltar, sino que también en el desarrollo de la historia. Teniendo elementos tan clásicos y, por qué no decirlo, culebronescos —esto podría ser un 'La casa de las flores' si se ponen— hace falta aumentar el volumen e ir a lo grande o quedarse en casa.