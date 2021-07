"La edad es algo que vamos a tener todos en algún momento, ojalá sea así y no te mueras antes. No es un defecto": Melani Olivares ('La reina del pueblo')

El pasado domingo, Atresplayer Premium estrenó 'La reina del pueblo', una notable comedia de seis episodios ambientada en las fiestas de un pueblo. Creada por Raúl Navarro sobre una idea original de Víctor Santos, la trama arroja una mirada lúdica a esos veranos y esas verbenas.

Para conocer mejor la propuesta y los coloridos personajes que la pueblan hemos podido hablar con algunos de sus protagonistas. En este caso con Melani Olivares y la joven Cristina Colom.

Entrevista con Melani Olivares (Estrella)

¿Quién es Estrella Bernal?

Melani Olivares (MO): Es una ex miss España, mamachicho y portada de Teleindiscreta. Prefiere desnudar su alma que su cuerpo, por eso no hizo portada de Interviú, según ella. Es uno de esos personajes que te tocan que son bombones. Son personas perdedoras pero con un afán de revivir, de superación, de querer volver a ser lo que era de alguna forma y que se va dando golpazos por las paredes todo el rato. Está predispuesta al todo, sobre todo por que la quieran. Su máxima es que la gente la vuelva a querer. Que sea reconocida en su mundo de fantasía. Está bastante desequilibrada. Es una mujer entrañable, perdedora, con muchísimo espíritu de superación...

La serie tiene mucho de cómo nos relacionamos con nuestro entorno, ¿por qué Estrella Bernal decide quedarse en Polvaredas?

MO: Porque es en el único sitio en el que la quieren, en Madrid no la ve nadie, no la llaman para trabajar. Y de repente se encuentra con un pueblo que la quiere, que la aclama, sale a dar un pregón y la gente la anima. Aunque sea riéndose de ella, pero ella no lo ve. Y luego se encuentra con la gente de Espejo Público, que le dan la vida. Para ella es una liberación.

El rodaje fue bastante intenso, ¿cuál fue tu experiencia?

MO: El rodaje fue duro, porque se hizo en muy poco tiempo, seis semanas o algo así pero fue lleno de amor por todas partes. Un equipazo brutal que se dejó la piel porque estábamos trabajando en unas condiciones de muy poco tiempo para rodar, que eso es lo peor. Pero sí que teníamos ganas de contar una historia y en mi caso contar a Estrella de la mano siempre de Raúl Navarro, que es el director, con el que hemos creado el personaje. Que no nos hemos cortado absolutamente de nada y que hemos hecho lo que nos ha apetecido y querido mostrar un personaje que es una perdedora. Y que es entrañable.

"Leí el papel y me flipó, pero no sabía a donde quería llegar, que es hacia el lado hacia donde lo hemos llevado"

Si bien es un bombón, también está algo pasada de vueltas, ¿qué piensas cuándo te proponen este personaje?

MO: Lo leí y me flipó, pero no sabía a donde quería llegar, que es hacia el lado hacia donde lo hemos llevado. Mostrar esa decrepitud, con esos vestidos apretados para una mujer de mi edad, y quería mostrar esa decrepitud al igual que Raúl. Estuvimos absolutamente de acuerdo desde el minuto uno y de lo que había fuimos creando y engrandeciéndola a estos niveles todo lo que quisimos y más. Tuvimos el apoyo de la productora que estuvo siempre de la mano y ayudándonos. Para poder representar.

Tratáis muy bien el no pasaros demasiado hacia la parodia. ¿Teníais clara esa línea?

MO: Claro, piensa que aunque estés mostrando una decrepitud máxima y solo la muestras en sus lados más trágicos y débiles se queda en una persona que no tiene alma, y creo que Estrella es un personaje con mucha alma y la puedes entender perfectamente, aunque no compartas para nada lo que hace pero sí que puedes entenderla. Porque tiene mucho alcance de buscar al otro, de querer, ella quiere mucho a todo el mundo. Todo el rato pero por el afán de que la quiere.

Tu personaje es muy robaescenas, pero el elenco mayor, por así decirlo, remáis mucho a favor de no eclipsar a los verdaderos protagonistas, que son los jóvenes, ¿fue difícil encontrar ese balance?

MO: Cuando me ofrecen una serie yo lo que hago, además de crear a un personaje que sea creíble intento contar una historia y dónde está ese personaje dentro de una historia. Estrella arrasa, es su forma de ser, de enfrentarse a la vida, ella quiere gustar. Quiere que la quieran y evidentemente dentro de toda esta vorágine y de contar la historia de los jóvenes.

La edad es algo que vamos a tener todos en algún momento, ojalá sea así y no te mueras antes. No es un defecto. Y creo que aporta mucho, estamos hablando de Roberto Álamo que es un señor, como es Canco Rodríguez, Maite Sandoval... hay un repartazo de buenos actores también. Que no solo es mi personaje.

¿Alguna anécdota que puedas compartir?

MO: Tuvimos que gastar muchísimas uñas postizas porque se me caían todo el rato. Son un infierno, quedó el pueblo inundado lleno de uñas postizas. La ayudante de dirección, Leti, que estaba conmigo todo el rato hemos hecho muchas bromas a raíz de eso. tengo cajas y cajas de uñas postizas por casa.

Entrevista con Cristina Colom (Nicole)

La joven Cristina Colom interpreta a Nicole, influencer prima de Estefi, el personaje encarnado por Ana Jara (con quien pudimos hablar el otro día).

Cristina, tu personaje llega altiva a Polvaredas después de "liarla parda", ¿qué supone para ella esto?

Cristina Colom (CC): Lo que le pasa a Nicole es que conoce el pueblo, porque es donde su prima. Hace mucho que no va y no vuelve desde que se dedica a esto o al menos de una forma tan grande. De repente vuelve y todo le sorprende y estas cosas de "qué curioso esto, ¿no?" y en realidad es que te sorprende porque te crees muy fina. Es una vuelta a recordar quién es ella y es un viaje que le va perfecto para recapacitar y tomar ciertas lecciones que le faltaban.

¿Cómo te llega este papel?

CC: Me llamó la atención el proyecto porque era muy diferente a lo que había hecho hasta ahora y sí que pensé que estaría guay que se retomase este. Cuando pensaba que igual no, volvió la oportunidad.

Has dicho que te llamaba la atención 'La Reina del pueblo' porque era bastante diferente a otros trabajos que te llegaban, y viendo tu curriculum se te ha podido ver en cosas muy pequeñas e independientes, ¿cómo ha sido dar este paso?

CC: Sí que he estado en proyectos más independientes y sobre todo eran de género más dramático. Yo nunca había estado en una comedia y de hecho tampoco pensaba que pudiera hacerlo. Siempre he pensado que la comedia es un género muy difícil. Pero bueno, cuando se presenta la oportunidad dije, pues por qué no. Fue una sorpresa, divertido, disfruté muchísimo y coger la oportunidad porque es lo que quiero hacer y que te digan que si quiero hacer una serie con el elenco que hay, con el director que hay y con todo el equipo pues como no lo voy a querer hacer.

Se nota que el elenco os da alas para crecer. ¿Cómo ha sido esa relación con Melani, Roberto, etc.?

CC: De repente tenías la oportunidad de estar viendo en directo a personas que llevan toda una vida en la comedia española y, además, que tienen el nombre que tienen por toda su trayectoria y por cómo lo hacen. Cuando tenía yo un descanso y ellos rodaban algo, si podía bajaba a verlo. Porque solo de ver lo que hacen, ya aprendes un montón. Fue un gustazo. Sobre todo coincidí con Canco y con Melani y es te lo ponen muy fácil. Están ahí, te llevan ahí y no puedes salirte.

¿Cuanto de ti hay en @nicole?

CC: Pues fue todo un reto. A nivel de personalidad tenemos cosas en común pero cosas diferentes. Sobre todo fue confiar en Raúl que me decía un "por ahí sí, por ahí no"... tirar e ir confiando. Yo soy ambiciosa, pero no la he liado a esos niveles. Pero a veces cuando te equivocas y huyes de tus problemas. Hasta que no hay remedio no te enfrentas... intentar ayudar a las personas que quieres, y te hace un plan para mejorar como intenta hacer Nicole con Inma.

Es una cosa difícil encontrar el punto, porque es muy fácil ir hacia la parodia...

CC: Este era un reto también. El decir "no estamos riéndonos de esto" y tampoco queríamos hacer el típico cliché y que se quede en eso. Sobre todo era recordarnos todo el rato que es una tía normal que te han puesto un micro en el que te escuchan millones de personas. Se te puede ir un poco la cabeza. Pero recordar quién es ella, que al final es la prima de Estefi.