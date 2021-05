"En 'El inocente' el público va a poder ver un historión". Juana Acosta

El pasado viernes 30 de abril Netflix estrenó 'El inocente', nueva miniserie española que está enganchando a multitud de espectadores. En Espinof ya compartimos las entrevistas que hicimos por un lado a Mario Casas y a Aura Garrido y por otro a Alexandra Jiménez y José Coronado. Hoy es el turno de nuestra última entrevista a varios de sus protagonistas, en concreto a Juana Acosta, Martina Gusman y Miki Esparbé:

Cómo llegaron a la serie y quiénes son sus personajes

¿Qué fue lo que os decidió a querer participar en la serie?

Juana Acosta: A mí lo primero que me atrajo fue que el mismo Oriol me llamara y me lo ofreciera. Nos habíamos conocido hace mucho tiempo en un festival y yo creo que ahí se le ocurrió y pocos meses después me llamó. Me hizo mucha gracia que cuando me lo ofreció me dijo que serían seis o siete sesiones y acabaron siendo treinta. Luego me dijo que es que no había acabado de escribirlo antes.

Martina Gusman: Oriol es uno de los directores más interesantes del momento, así que me pareció muy atractivo trabajar con él. El elenco también me parecía que estaba buenísimo y tenía muchas ganas de trabajar con ellos. Además, el personaje me parecía un desafío inmenso, el primero porque estaba alejado de todos los personajes que hice hasta ahora y porque dramáticamente tiene un arco inmenso. El chiste en maquillaje era ¿Qué le pasa hoy a Kimmy? Cada día y cada escena era algo tremendo para el personaje.

Miki Esparbé: Oriol y yo nos conocíamos de coincidir alguna vez en Barcelona. Nos habíamos buscado en un par de proyectos previos, pero no habían encajado fechas y teníamos muchas ganas de trabajar juntos.

Juana Acosta: Y también los asuntos que toca la serie, el pasado y las segundas oportunidades, o el peso del pasado que en el caso de mi personaje es tan importante. Esa necesidad de reinventarse y salir del infierno en el que está, cómo intenta ir hacia la vida y ese pasado hace que le cueste muchísimo salir adelante.

Martina Gusman: Y la multiplicidad de puntos de vista, esa cosa muy coral de que la historia se va construyendo desde diferentes puntos de vista también es una particularidad muy interesante.

¿Qué nos podéis contar sobre vuestros personajes?

Miki Esparbé: Yo te puedo decir que Aníbal es un problema con patas, un tipo muy oscuro. Es verdad que nuestros personajes coinciden en una de las tres tramas principales de la historia y mi personaje es un narcisista de manual. Busca solo dinero y poner, y una vez lo tiene busca la ostentación de ese poder a cualquier coste, pasando por encima de quien sea. Es el detonante de toda la historia, y que directa o indirectamente participa en toda la historia.

Martina Gusman: Mi personaje de Kimmy, es una bailarina argentina de pole dance, es parte del club El Paraíso. Es una mujer muy aguerrida y empoderada, con un pasado muy oscuro que intenta salir adelante. Kimmy es una resiliente, una mujer que intenta salir adelante más allá de todo lo que le pasó. Hay cosas que podrás y otras que no.

Juana Acosta: Yo interpreto a Emma, pero es un personaje que viene con sorpresa, algo que el espectador no descubre hasta el tercer episodio. Emma es una mujer colombiana que la traen a trabajar y ejerce la prostitución ene club, donde conoce a Aníbal, con quien tiene una relación totalmente tóxica pero se enamora de él. Es una mujer fuerte y con mucho carácter, impenetrable, celosa y posesiva. A medida que avanza la historia se da cuenta que quien tiene al lado es un demonio que hace que pase por situaciones muy desagradables y violentas, hasta tal punto que encuentra en sus amigas una pequeña familia. Y sola en ellas encuentra el apoyo que necesita para intentar huir.

Martina, creo que es la primera vez que trabajas en España, ¿notaste algún cambio en particularidad respecto a la forma de hacer las cosas en Argentina?

Martina Gusman: Hice también una película que se estrena ahora, 'El año de la furia', que la hice justo antes de la serie. Por un lado sí y por otro no, cada país tiene su particularidad dentro de los equipos de rodaje, pero me sentí muy cómoda con el equipo elegido y la cabeza de Oriol dentro de todo este barco. No sé si hay una particularidad concreta respecto a rodar en Argentina, creo que no, pero fue una experiencia muy festiva desde el día uno. Disfruté mucho construyendo el personaje y trabajando con este equipo hermoso. Estoy muy contenta con la serie.

Qué tiene de especial Oriol Paulo

¿Qué tiene de especial Oriol Paulo respecto a otros directores con los que hayáis trabajado previamente?

Juana Acosta: Lo primero un amor profundo por lo que hace. Eso se respira todo el tiempo. Es un director que te sabe contener, que genera un espacio de trabajo muy fértil para la creatividad. Todo el rato está viendo de qué manera te puede ayudar para que tú des lo más que puedas dar. Nos ponía música, cada uno de los personajes tenía una playlist. Antes de escenas comprometidas emocionalmente, él viene y te dice cuatro cosas que son las que siente que son clave para que tú puedas llegar a dónde él quiere que llegues. Y una mente privilegiada, y un narrador espectacular. En 'El inocente' el público va a poder ver un historión.

Martina Gusman: Sí, esa capacidad como de por un lado mucha seguridad, tener muy claro lo que quiere y cómo lo quiere. Y esta posibilidad como de lidiar con un proyecto gigante como este rompecabezas, pero luego la intimidad como si fuésemos tres en un ambiente chiquito haciendo algo súper artesanal. Esa capacidad me parece algo muy particular de él.

Miki Esparbé: Y luego la precisión. Que en un relato que salte constantemente entre pasado y presente, tantas líneas la vez, si tú como actor no tienes a alguien con ese aplomo, a veces puede tambalear el lugar en el que trabajas. Oriol tiene ese, tenía la serie en la cabeza de principio a fin. A nosotros se nos podía escapar alguna cosa puntual a la hora de ensayar, pero él siempre tenía la respuesta.