"Podríamos ver 'La maldición de Lake Manor' como la versión intimista de un confinamiento". Roberto De Feo

Con un cambio de título y de imagen, la primera película del cineasta italiano Roberto De Feo llega a nuestras pantallas. 'La maldición de Lake Manor', antes conocida como 'El nido', llamó la atención de propios y extraños desde su irrupción en Locarno en el ya lejano verano de 2019.

Terror y arte

La película está llena de aciertos y apuesta por una puesta en escena que se aleja del habitual susto fácil y la estridencia gratuita. Tal vez por eso 'La maldición de Lake Manor' no sea el ejemplo de película de género que los amantes de las emociones fuertes, pero cualquier aficionado al género, sobre todo al estilo italiano de los ochenta, podrá ver algún que otro detalle familiar en la película de Roberto De Feo.

Kiko Vega (KV): La película podría verse como un homenaje a la historia del género de tu país, pero creo que tiene suficiente personalidad para quedarse en simple homenaje. ¿Por qué es tan difícil que el espectador actual no vea más allá del homenaje?

Roberto De Feo (RDF): Fue un punto fundamental en el proyecto y una fuente constante de discusión con los productores. El público en Italia quiere una película de la que ya conozca las reglas, que le recuerde a esta o a aquella película extranjera. Hemos construido las imágenes de la película tomando en cuenta eso. La localización también. Necesitábamos algo de gran nivel, algo que aguantase el tipo ante localizaciones similares de películas de género. Con los actores tres cuartos de lo mismo. Necesitamos rostros internacionales. Hemos construido la película pensando en títulos como 'Los otros' o 'El bosque', películas que el espectador conoce de sobra. Aún así puedo decirte que creo que nuestro trabajo es un 80% artístico y 20% comercial.

KV: En España el género de terror siempre está relegado a un segundo plano, ¿cómo es la situación del terror italiano?

RDF: En Italia seguramente está peor. Vosotros fenómenos como '[REC]', que salen cada cuatro o cinco años. En Italia no hemos tenido nada de eso. Podríamos decir que salvando todas las distancias, con 'La maldición de Lake Manor' podríamos estar ante el '[REC]' italiano. Al menos a nivel de resultados y presencia, como en los festivales que hemos visitado o el rendimiento en la taquilla. Esos detalles son importantes porque revalorizan un género que no levantaba cabeza.

KV: Viendo tu película me vienen a la cabeza todas las horas de videoclub de mi adolescencia, seguramente con Lucio Fulci a la cabeza. ¿Tienes más asimilado el género de tu país o estás más relacionado con el de fuera?

RDF: Soy un amante del género clásico italiano. Fulci, Argento, Bava, Avati... pero mi película favorita de terror es 'Noche de miedo', de Tom Holland. Me encantaría que se volviese a este tipo de terror sin la necesidad de rehacer estas películas a través de remakes.

KV: Inauguramos 2021 con una película sobre el confinamiento. ¿Ves tu película con otros ojos ahora?

RDF: Por supuesto que la película habla de un lockdown, pero de uno emocional, diferente. Es el confinamiento obligado de una familia que debe seguir una serie de reglas. No se puede salir, ni contestar al teléfono, ni hablar del exterior. Es una familia que está perdida y que ha perdido la esperanza en el mundo. Es una versión intimista del lockdown.

KV: El casting es espectacular, Maurizio Lombardi es uno de los personajes más siniestros de la temporada. ¿Tenías claro que él estaría en la película o hubo casting?

RDF: Lo tenía en mente con anterioridad. Lo había visto en las series de Sorrentino sobre el Papa y me pareció ideal para encarnar al mal, al golem, a la representación del mal cuando no hay otra alternativa. Porque la madre, Elena, no es mala. Lo único que ella tiene es desesperanza y está corroída por ello, pero no es la encarnación del mal. Y Maurizio me da eso a la perfección.

KV: ¿Qué puedes contarnos de tu nuevo proyecto?

RDF: Se titula 'A Classic Horror Story' y es una producción original de Netflix. Es diferente a esta y tiene un target diferente, más joven. Me lo pasé muy bien rodándola. Es una historia construida sobre los clichés del género: un grupo de chicos que viajan de noche y se estrellan con un ciervo y tienen el clásico accidente. Pero luego se despiertan en un bosque sin nada más que árboles alrededor. Tendrán que descubrir cómo han llegado, pero sobre todo tendrán que descubrir cómo salir de ahí. Además hay un elemento original que nunca se ha visto antes en el género pero que no te lo voy a contar ahora.

Fotografías de Loris T. Zambelli