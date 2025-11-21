China hace las paces con Hollywood gracias a una película tan esperada que incluso ha destronado a 'Vengadores: Endgame'

No es ningún secreto que los espectadores chinos han perdido mucho interés en las producciones de Hollywood. Eso se ha traducido en un tremendo bajón en las recaudaciones en el país asiático, pero ahora hay una película que ha resucitado a lo grande, hasta el punto de convertirse en la película más esperada de ese país, superando incluso a la histórica 'Vengadores: Endgame'. Me refiero a 'Zootrópolis 2'.

Quedan apenas unos días para su estreno y son muchos los que siguen infravalorando a la secuela de una de las pocas películas de animación que ha superado los 1.000 millones en taquilla. Además, la primera entrega ya fue también un éxito masivo en China, donde recaudó el equivalente a 236 millones de dólares, según información proporcionada por Box Office Mojo.

Mucho ojo con 'Zootrópolis 2'

Sin embargo, eso tampoco es garantía de nada, pero los primeros datos de preventa de 'Zootrópolis 2' apuntan a un éxito monstruoso, hasta el punto de que ha recaudado ya 11 millones de dólares durante sus tres primeros días. Eso supone el mejor dato de una película de Hollywood desde el lanzamiento de 'Avatar: El sentido del agua'.

Para que os hagáis una idea, con lo que ha recaudado ya para su día de estreno oficial en China ya le da para tener el mejor dato para cualquier película animada de Disney lanzada tras la pandemia de coronavirus. Pero es que aún hay más datos que apunta hacia un triunfo histórico.

El ritmo actual de preventas que lleva 'Zootrópolis 2' hace que si lo mantiene vaya a conseguir los mejores datos para cualquier película de Hollywood estrenada tras la pandemia. El récord está actualmente en manos de 'Fast & Furious 9' con 32,6 millones. Eso luego se tradujo en un estreno arrollador en dicho país con unos ingresos de 136,1 millones de dólares durante su primer fin de semana.

La duda está en el hecho de que nunca antes había pasado algo así, por lo que es más difícil predecir si luego va a poder mantener ese ritmo o si va ser uno de esos fenómenos que se desinflan rápidamente. Es ahí donde entra otro dato para apoyar la idea de que 'Zootrópolis 2' va a demostrar que en China están más que dispuestos a ver cine de Hollywood, pero solamente el que ellos quieran.

La cuestión es que hace ya varios días que 'Zootrópolis 2' destronó a 'Vengadores: Endgame' como la película de Hollywood más esperada de la historia en China en Maoyan al alcanzar la cifra de 185.000 votos. Ese portal es especialmente relevante para ponderar la reacción del público en China y el Top 5 ahora se completa con 'Avatar: El sentido del agua', 'Fast & Furious 9' y 'Vengadores: Infinity War'. Todas ellas fueron grandísimos éxitos de taquilla en China.

Ahora solamente queda sentarnos y esperar, pero lo que está asegurado es que por una vez tocará dejar de hablar de la crisis del cine de Hollywood en ese país. Y luego pocas semanas después será el turno de 'Avatar 3', la cual también está destinada a arrasar en China, pues las dos primeras entregas fueron muy bien recibidas allí.

