"Es como una película de Star Wars con toques de Rick y Morty': las primeras opiniones de 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania' prometen un gran comienzo para la Fase 5 de Marvel

Quedan apenas unos días para que la Fase 5 de Marvel arranque oficialmente con el estreno de 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania', siendo además el primer título del estudio en un 2023 que viene repleto de novedades. Además, hay unos pocos que ya han podido verla y, como suele ser habitual en estos casos, las primeras opiniones son muy positivas, existiendo además varias comparaciones entre esta película y Star Wars.

Además, existe una amplia unanimidad al destacar el trabajo de Jonathan Majors como Kang, el próximo gran villano de Marvel al que ya conocimos brevemente en 'Loki'. Por otro lado, muchos de los actores son destacados de forma individual, lo que da a pensar que va a haber algo a lo que agarrarse para cualquier tipo de espectador.

En líneas generales, 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania' ha gustado mucho, pero también hay alguna pequeña pega que apunta a que tarda un poco en arrancar o a que simplemente todo lo que propone no funciona. Con todo, suena a un regreso a ese Marvel que la Fase 4 de este universo de superhéroes dejó un poco de lado. A continuación, os dejo un repaso a algunos de los comentarios más destacados sobre ella:

Las primeras impresiones que ha dejado 'Ant-Man 3'

So, #AntManAndTheWaspQuantumania is as close as Marvel has gotten to a Star Wars movie, with little bits of a Rick and Morty feel. Not all of it works, but the hints of what’s to come with Kang have me mostly intrigued. Jonathan Majors is solid, with Kathryn Newton best in show. pic.twitter.com/uyrVUaQmFR — Joey Magidson (@JoeyMagidson) February 7, 2023

Es lo más cerca que ha llegado Marvel de una película de Star Wars, con pequeños toques de 'Rick y Morty'. No todo funciona, pero las pistas de lo que está por venir con Kang me tienen intrigado. Jonathan Majors está sólido, y Kathryn Newton es la mejor del espectáculo.

The best Star Wars movie since 2018 is #AntManAndTheWaspQuantumania. It’s a huge sci-fi adventure with gorgeous world building that feels almost little un-Marvel in how much world building there is. But it’s got humor, heart, Kang completely rules & Michelle Pfeiffer steals it. pic.twitter.com/vRO2Poko2s — Germain Lussier (@GermainLussier) February 7, 2023

La mejor película de Star Wars desde 2018 es 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania'. Es una gran aventura de ciencia ficción con una magnífica construcción del mundo que se siente casi poco de Marvel en la cantidad de construcción del mundo que hay. Pero tiene humor, corazón, Kang manda por completo & Michelle Pfeiffer se roba la película.

So #AntManAndTheWaspQuantumania is indeed Ant-Man doing Star Wars on acid. A little creaky at the start, it turns into a nutty, utterly fun (inner) space opera. It's easy to see why Jonathan Majors was the choice for the new big bad. Kang is ferocious. — Don Kaye (@donkaye) February 7, 2023

Es Ant-Man haciendo Star Wars exageradamente. Un poco chirriante al principio, se convierte en una ópera espacial (interior) chiflada y absolutamente divertida. Es fácil entender por qué Jonathan Majors fue el elegido para el nuevo villano. Kang es feroz.

PHASE 5 HAS BEGUN! The new #AntMan movie is like a psychedelic rollercoaster full of frightening & hilarious oddities, plus one VERY menacing Kang. Big STAR WARS vibes meet the MCU at its freakiest & most inventive. MODOK is a riot, but Jonathan Majors conquers. Loved the ride! pic.twitter.com/gdJqHld3rT — Erik Davis (@ErikDavis) February 7, 2023

¡LA FASE 5 HA COMENZADO! La nueva película de Ant Man es como una montaña rusa psicodélica llena de rarezas aterradoras e hilarantes, además de un Kang MUY amenazador. Las grandes vibraciones de STAR WARS se encuentran con el MCU en su versión más freak e inventiva. MODOK es un motín, pero Jonathan Majors conquista. Me encantó el viaje.

Had an absolute blast watching #AntManAndTheWaspQuantumania. Creative, irresistibly energetic and filled with some great action sequences. Welcome Jonathan Majors -such a bad ass. The effects are superb. pic.twitter.com/KdVB7qvl2E — Jazz Tangcay (@jazzt) February 7, 2023

Me lo he pasado en grande viéndola. Creativa, irresistiblemente enérgica y llena de grandes secuencias de acción. Bienvenido Jonathan Majors, tan malote. Los efectos son magníficos.

#AntMan was good. Not excellent and not terrible. The story worked but the plot had a few holes.



Mix of Journey to Center of Earth/Land of the Lost/Star Wars.



Key is going into it (and MCU films, in general) not expecting it to be Infinity War.#Kang is gonna be tons of fun. pic.twitter.com/MvZXN8TQCM — Eric Italiano (@ericitaIiano) February 7, 2023

Estuvo bien. Ni excelente ni terrible. La historia funcionaba pero la trama tenía algunos agujeros. Mezcla de 'Viaje al Centro de la Tierra', 'El mundo de los perdidos' y 'Star Wars'. La clave es entrar en ella (y en las películas del MCU, en general) sin esperar que sea Infinity War. Kang va a ser muy divertido.

Had a blast with #AntManAndTheWaspQuantumania Paul Rudd has never been better & Jonathan Majors effortlessly conquers every second of screen-time he gets, BUT the real star of the film is Jeff Loveness’ script: a reminder of how beautifully strange & mysterious the MCU still is. pic.twitter.com/MYoL6WPlmU — Dempsey Pillot (@DempseyPillot) February 7, 2023

Me lo pasé en grande. Paul Rudd nunca ha estado mejor y Jonathan Majors conquista sin esfuerzo cada segundo de pantalla que tiene, PERO la verdadera estrella de la película es el guión de Jeff Loveness: un recordatorio de lo maravillosamente extraño y misterioso que sigue siendo el MCU.

#AntManAndTheWaspQuantumania is great start for Marvel's Phase 5 and it's well received after the bittersweet Phase 4. Best film of the #Antman trilogy. I disliked #Mordok a lot but I loved every scene of Jonathan Majors as #KangTheConqueror. It has 2 post-credits scenes. 😎✌️ pic.twitter.com/ICQSiqpDUS — La Oficina Geek (@LaOficinaGeek) February 7, 2023

Es un gran comienzo para la Fase 5 de Marvel y es bien recibida tras la agridulce Fase 4. La mejor película de la trilogía. Me disgustó mucho Modos pero me encantó cada escena de Jonathan Majors como Kang el conquistador. Tiene 2 escenas post-créditos.

After a frustratingly rough act 1, #AntManAndTheWaspQuantumania finally gets going, only to end where this story should’ve began. While the external stakes are clear & weighty, emotional drive felt slight (and levity even lighter). That said, Jonathan Majors rules. pic.twitter.com/qpZeKTgdUd — Courtney Howard (@Lulamaybelle) February 7, 2023

Después de un frustrante primer acto frustrantemente duro, finalmente se pone en marcha, solamente para terminar donde esta historia debería haber comenzado. Si bien las apuestas externas son claras y de peso, el impulso emocional se sintió ligero (y la levedad aún más ligera). Dicho esto, Jonathan Majors lo peta.

Os recuerdo que 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania' se estrenará de forma exclusiva en cines el próximo 17 de febrero.

