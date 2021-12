Estrenos (1 de diciembre): 197 series, películas y documentales en Netflix, HBO Max, Movistar+, Disney+, Amazon, Filmin, Starzplay y Apple TV+

Comenzamos mes y estamos a mitad de semana, lo que significa que llega el momento de ponernos con los estrenos que podremos ver en streaming desde hoy y hasta el domingo. Para que paséis un puente tranquilo, tenemos un total de 197 series, películas y documentales que podemos ver en Netflix, Filmin, Amazon Prime Video, Movistar+, Disney+, HBO Max, Apple TV+ y Starzplay.

Acoustic Home

De la mano de HBO Max llega esta serie documental que a lo largo de diez episodios conoceremos a diez artistas: Melendi, Estopa, María José Llergo, Rozalén, Vanesa Martín e India Martínez, serán algunos de los que veamos.

Estreno el miércoles en HBO Max

'Harlem'

La nueva serie de Prime Video nos lleva a conocer a un grupo de mejores amigas que intentan navegar por la vida y sus éxitos profesionales. Meagan Good, Grace Byers, Shoniqua Shndai, Jerrie Johnson y Tyler LePley encabezan el reparto.

Estreno el viernes en Prime Video

'La Magia continúa con Mariah Carey'

Como todo el mundo sabe, no es Navidad hasta que no lo dicta Mariah Carey y sus hits y aquí tenemos un nuevo especial que tendrá entrevista incluida y el vistazo en exclusiva de su nuevo tema 'Fall in love with Christmas'.

Estreno el viernes en Apple TV+

'Ovnis'

Producido por J.J. Abrams, este documental explora la fascinación global por los ovnis y los misterios del espacio a raíz de un artículo de New York Times sobre el interés del gobierno de Estados Unidos por la vida extraterrestre.

Estreno el domingo en Movistar+

Todos los estrenos

Netflix

HBO Max

'Accoustic Home' (miércoles)

'Beforeigners. Los visitantes' T2 (domingo)

'Find Me in Paris' T3 (miércoles)

'Santa Inc.' (viernes)

Movistar+

Disney+

Filmin

Prime Video

'Carlos Sainz. Vivir para compartir' (jueves)

'Harlem' (viernes)

'Instintos ocultos' (miércoles)

'El pueblo' T3 (jueves)

Apple TV (el viernes)

'La magia continúa con Mariah Carey'

Starzplay (todos el miércoles)

'Cámara policial'

Una modesta película de terror que hibrida el género de fantasmas vengativos con el drama policial y el misterio con una puesta en escena superior a la media de productos de su categoría. Su idea de partida es parecida al episodio X-Cops (2000) de X-Files, sin embargo, lo más escalofriante del film es cómo parece haber leído el futuro del caso George Floyd y haberlo integrado en la trama, como si los sucesos paranormales de la propia película tuvieran ese mismo poder de premonición. Un horror noire particularmente relevante aparecido el año del Black Lives Matter.