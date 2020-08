Estrenos (7 de agosto): 46 series y películas que llegan el fin de semana a Netflix, HBO, Filmin, Disney+ y más plataformas

Segundo fin de semana de agosto y espero que estemos todos bien y que siguamos tomando precauciones aun yéndonos de vacaciones (y si sois como yo, con la tablet cargada de series). Como cada viernes, toca repasar las novedades. 46 series, películas y documentales que llegarán a Netflix, Amazon, HBO, Atresplayer, Movistar+, Disney+ y Filmin.

'La extraordinaria playlist de Zoey' en HBO

Una bastante grata dramedia musical protagonizada por Jane Levy en el papel de Zoey, una joven programadora que tras un extraño incidente en medio de un terremoto empieza a escuchar los pensamientos y sentimientos de los que la rodean a través de canciones pop.

Estreno el viernes

'Howard' en Disney+

"Puede que no sepas su nombre, pero seguro que conoces la música de Howard Ashman". Con esta frase se presenta esta película documental que sigue a uno de los mayores letristas del cine, trabajando en 'Aladdin', 'La Bella y la Bestia' y creando 'La pequeña tienda de los horrores'.

Estreno el viernes

'Pan y circo' en Prime Video

Al actor y director Diego Luna dispone una mesa para comer y debatir ante unas buenas viandas en esta serie factual en la que el mexicano y un grupo de gourmets expertos hablarán de algunos de los temas más candentes del momento.

Estreno el viernes

Todos los estrenos en streaming

'Jurassic World' en HBO (Albertini)

Puede que no haya el "sense of wonder" de la película original, pero esta revitalización de la franquicia, con Colin Trevorow a los mandos, juega a presentar los ingredientes que nos asombraron en 1993 a una nueva generación. Una buena aventura que peca, precisamente, de querer recordarnos a 'Parque Jurásico'... y ahí no tengo claro si la culpa es del libreto o de una productora que necesita, como aire, una nueva megafranquicia para competir con Disney (Marvel/Star Wars) y Warner (DC).