Estrenos de cine: hombres y mujeres de negro, escritores legendarios y misterios literarios

Si os enamorasteis de Chris Hemsworth y Tessa Thompson en la genial 'Thor Ragnarok' estáis de enhorabuena, porque este 14 de junio la cartelera recibe con los brazos abiertos su nueva colaboración en el reinicio de la franquicia 'Men in Black', encabezando un nuevo fin de semana de de estrenos.

Junto a los Hombres —y mujeres— de Negro, el biopic centrado en la figura de J.R.R. Tolkien, célebre autor de 'El Señor de los Anillos'; cine francés de calidad, y comedias y dramas románticos norteamericanos con un fuerte componente racial completan la oferta para los próximos siete días.

'Men in Black International' (2019)

A favor: Tal y como quedó demostrado en 'Thor Ragnarok', el dúo compuesto por Tessa Thompson y Chris Hemsworth destila una química impagable, y se alzan como lo mejor de este reboot. La enérgica dirección de F. Gary Gray sirve de pegamento para ofrecer un producto de lo más entretenido.

En contra: Lejos de dar un lavado de cara profundo a la franquicia, 'International' propone un reinicio continuista que pide a gritos mucho más riesgo y un tono —y humor— más adulto y pasado de vueltas, pero la taquilla manda. Su guión es tan plano como previsible; un auténtico descalabro.

Crítica en Espinof: 'Men In Black: International': eficaz pasatiempo que se apoya en la química entre Chris Hemsworth y Tessa Thompson

'Tolkien' (2019)

A favor: El director Dome Karukoski, que ya demostró su valía para el cine biográfico con la descomunal 'Tom of Finland', y que ha vuelto a dejar claro que tiene una mano única para este tipo de filmes. La labor de Nicholas Hoult y Lily Colins y el empaque formal de la cinta terminan de componer una propuesta de lo más interesante, ideal para completistas del autor sudafricano.

En contra: La cinta se queda a medio gas cuando intenta representar en pantalla la chispa creativa de J.R.R. Tolkien, dejando ciertos retazos de esta visualmente, pero nunca llegando a explotar, lo cual puede dejar con cierto mal sabor de boca. Pese a sus virtudes, volvemos a encontrarnos con el enésimo biopic limitado por las normas no escritas del género contemporáneo.

Crítica en Espinof: 'Tolkien': un solvente biopic que nos sumerge en la juventud del autor de 'El señor de los anillos'

'La biblioteca de los libros rechazados' ('Le Mystère Henri Pick', 2019)

A favor: Su agradable aproximación al cine de suspense en clave cómica, libre de todo tipo de complejos y protagonizada por un Fabrice Luchini digno de elogio. Su duración, que supera por poco la hora y media, es óptima para un visionado ligero y satisfactorio.

En contra: El filme es mucho más lúcido que su propuesta inicial, y termina quedándose a las puertas de trascender como algo más que un recomendable entretenimiento galo.

'El sol también es una estrella' ('The Sun Is Also a Star', 2019)

A favor: La traslación del papel a la pantalla de la novela de Nicola Yoon sabrá hacer las delicias del sector adolescente, de los amantes de la ciudad de Nueva York y de todos aquellos que necesiten un poco de miel en su día a día.

En contra: Parece que la realizadora Ry Russo-Young y su guionista Tracy Oliver han decidido adaptar la novela original sobre un amasijo de clichés ligados con un cargamento de azúcar y desarrollados a través de todos los territorios comunes de los dramas románticos contemporáneos habidos y por haber.

'Pequeño gran problema' ('Little', 2019)

A favor: Por encima de todo, un reparto que logra mantener a flote el largometraje con solvencia y explotando su vis humorística. Dentro de su irregularidad, se las apaña para dejar pasajes cómicos que funcionan como un reloj suizo.

En contra: La cinta no termina de jugar sus cartas para distanciarse de sus centenares de homólogas, y termina cayendo en tópicos vistos una y mil veces en comedias similares. Su descuidado guión y su irregular sentido de la comedia, tampoco ayudan a hacerla destacar.

'Enemigos íntimos' ('Frères ennemis', 2018)

A favor: Pese a colindar la barrera de las dos horas, 'Enemigos íntimos' no cae en ningún momento en el aburrimiento gracias a una dirección vigorosa y acelerada de David Oelhoffen, que además saca oro de los requiebros habituales del thriller criminal, llevándolos a su propio terreno.

En contra: Pese a los esfuerzos de su autor, el largometraje no puede evitar antojarse excesivamente convencional, dejando un poso menos dulce del que debería.

'Kin' (2018)

A favor: La participación de intérpretes como James Franco, Carrie Coon, Dennis Quaid o Zöe Kravitz. Su tratamiento estético, cuidado y heredero de esa estética propia de los años 80, se muestra como uno de sus principales atractivos.

En contra: Después de la abominable 'Inconcebible', que firmó Jonathan Baker en 2017 junto a Nicolas Cage, no hay demasiada esperanza puesta sobre esta 'Kin'. Se hubiese agradecido un extra de contundencia en su discurso. Sus 100 minutos se hacen un tanto cargantes y repetitivos.

'Largo viaje hacia la noche' ('Di qiu zui hou de ye wan', 2018)

A favor: Los amantes de la poesía visual tienen una cinta ineludible con el nuevo trabajo de Bi Gan; una experiencia de dos horas y diez minutos de duración en la que el estímulo constante a las retinas —a ser posible en 3D— es más importante y trascendente que cualquier historia o hilo narrativo.

En contra: Quienes busquen un largometraje de corte más convencional no encontrarán satisfechas sus necesidades con esta cinta; avisados están.

Crítica en Espinof: 'Largo viaje hacia la noche': una demostración de pulso creativo que no hace ascos ni al lirismo ni a la musculatura 3D

'Sauvage' (2018)

A favor: Su nominación a la mejor ópera prima en los César 2018 sitúa a Camille Vidal-Naquet en el punto de mira del panorama europeo, y a su debut como un retrato de la prostitución homosexual tan cuidado, como contundente. Su reparto está a la altura de las circunstancias, así como su crudeza.

En contra: Pese a su brevedad, algunos altibajos rítmicos que estancan la historia de forma puntual.

Además de estos estrenos, también podremos disfrutar en pantalla grande del documental 'El Estado contra Mandela y los otros', del drama 'A Decent Man', y de las producciones de 2017 'El pan de la guerra' y 'Memorias de un asesino'.

Las recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G.: 'Men in Black: International'. Puede que no sea el reinicio perfecto que muchos esperábamos, pero la nueva aventura de los Hombres —y mujeres— de Negro ofrece la suficiente diversión como para merecer un par de horas de nuestra existencia libres de expectativas y de un ojo especialmente analítico. Olvidando lo pobre de su guión, 'International' nos deja una nueva muestra de la vis cómica y la química existente entre el tándem compuesto por Tessa Thompson y Chris Hemsworth —a los que, además, el traje les sienta a las mil maravillas—. Ojalá hubiese estirado un poco más su PG-13.

Kiko Vega: ‘John Wick: Capítulo 3 - Parabellum’. Uno no puede dejar de flipar ante la curva de dificultad más demencial de la última década del cine de acción. Es imposible no alucinar cuando se vuelve experimental, cuando asoma la cabeza de un especialista (como en los viejos tiempos) o al comprobar que aún hay mil maneras de matar que jamás habíamos imaginado. Si la segunda entrega había demostrado que el chaval tenía toda la pinta de ir directo a la cima, en la tercera el muy zorro ya se lo ha creído. A pesar de todo, es inevitable balancearse entre la decepción y el entusiasmo al saber que las balas se están acabando, pero no las vidas.

Mikel Zorrilla: 'Rocketman'. Porque es muy superior a la mayoría de biopics recientes. Su primer gran acierto es optar por ser abiertamente un musical, luego además cuenta con un excepcional Taron Egerton que aborda su transformación como algo interior que luego se refleja externamente en lugar de buscar un parecido físico más o menos logrado y además tampoco descuida al resto de personajes.