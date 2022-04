Estrenos de Disney+ en mayo de 2022: 48 películas, series y documentales como 'Obi-Wan Kenobi', 'Chip y Chop', 'Cómo conocí a tu padre' y más

Llega ese precioso momento en el que las plataformas de streaming nos dan un spoiler con todo lo que nos vamos a obsesionar el siguiente mes. Y claro, Disney+ no iba a ser menos con sus estrenos de mayo. Hay de todo aquí: películas, documentales y series de esas que igual no te apetecen mucho pero las ves porque si no igual te las chafan en Twitter. ¡Dentro listado!

Series

‘Obi-Wan Kenobi’

Hace mucho tiempo, concretamente entre el episodio III y IV, en una galaxia muy, muy lejana… Ya sabéis lo que hay: la tercera serie de ‘Star wars’ en acción real para Disney+ trae de vuelta a Ewan McGregor y a Hayden Christensen para sacar sus espadas láser y tener la revancha en el que promete ser una nueva obsesión para los fans de la saga alrededor del mundo. Lástima que no se estrene el 4 de mayo. Que la fuerza os acompañe.

27 de mayo

‘Cómo conocí a tu padre’

Han pasado ocho años desde el final de ‘Cómo conocí a vuestra madre’ y por fin ahora podremos ver esta especie de spin-off espiritual con Hillary Duff como protagonista, contándole a su hijo la vida que tenía en Nueva York con sus amigos. Esta es la cuarta vez que intentan que esta serie salga bien, y de momento ha sido renovada por una segunda temporada. Ya veremos si termina siendo legen –wait for it- daria.

11 de mayo

‘Galería Disney – Star wars: El libro de Boba Fett’ : 4 de mayo

‘Padre made in USA’ – Temporada 18: 4 de mayo

‘War of the worlds’ – Temporada 2: 4 de mayo

‘Bingo y Rolly’ – Temporadas 2 y 3: 4 de mayo

‘The quest’: 11 de mayo

‘El cazador’: 11 de mayo

‘Outmatched’: 11 de mayo

‘Big hero 6’ – Temporada 2: 11 de mayo

‘Muppet babies’ – Temporada 2: 11 de mayo

‘La vida y Beth’: 18 de mayo

‘El padrino de Harlem’ – Temporadas 1 y 2: 18 de mayo

‘The Walking Dead’ – Temporada 11B: 18 de mayo

‘The passage’: 18 de mayo

‘Entre hermanos’ – Temporadas 1-3: 18 de mayo

‘Wu-Tang: An American Saga’: 25 de mayo

‘Papás por encargo’: 25 de mayo

‘Neboa’: 25 de mayo

‘Mayans M.C’ – Temporadas 1-3: 25 de mayo

‘Uno para todas’ – Temporadas 1-9: 25 de mayo

‘Doctora en el hospital de juguetes’ – Temporada 4: 25 de mayo

‘El caso Oussekine’ – Sin definir

Películas

‘Chip y Chop: los guardianes rescatadores’

Detrás de la película de Chip y Chop está The Lonely Island. Creo que no hace falta mucho más para nombrarla el acontecimiento del mes en Disney+. John Mulaney y Andy Samberg ponen las voces a las ardillas en una especie de ‘¿Quién engañó a Roger Rabbit?’ de nuevo cuño, con miles de bromas meta por segundo, un paseo por la Comic-Con y con apariciones (en persona o como voz) de JK Simmons, Seth Rogen, Eric Bana, Will Arnett, Paula Abdul y Keegan-Michael Key. Es imposible no tener ganas de esto.

20 de mayo

‘El planeta de los simios’: Saga completa

Llega a Disney+ toda la saga original de ‘El planeta de los simios’, cinco películas que poco a poco van cayendo en el pulp y que si no habéis visto solo puedo recomendar con fiereza. En la tercera empiezan los viajes en el tiempo y las realidades alternativas. Más allá de la primera, el resto de la saga es muy reivindicable, un pedacito de la historia de la cultura pop.

27 de mayo

‘Así somos’: 6 de mayo

‘Armageddon’: 6 de mayo

‘Sneakerella: Cenicienta en zapatillas’: 13 de mayo

‘La proposición’: 13 de mayo

‘Assassin’s Creed‘: 20 de mayo

‘El aparcacoches ‘: 20 de mayo

‘Eddie el Águila’: 20 de mayo

‘¡Goool!’: 20 de mayo

‘Alimentando al mundo’: 27 de mayo

Documentales y especiales

‘Europa desde el cielo’ – temporada 1: 4 de mayo

‘Ovnis en Europa: Historias ocultas’ – temporada 1: 4 de mayo

‘Bloody tales of Europe’ – temporada 1: 4 de mayo

‘El regreso de los magos: Álex contra Álex’: 6 de mayo

‘Las diez bestias más grandes del mundo’: 6 de mayo

‘Megaestructuras: Maravillas de la ingeniería’ – temporada 1: 11 de mayo

‘Misión crítica: tigres en la India’: 13 de mayo

‘Supervivencia en la tribu’ – Temporada 3: 18 de mayo

‘Wild Australia’ – Temporada 1: 25 de mayo

‘JFK: Siete días que forjaron a un presidente’: 27 de mayo