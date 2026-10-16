Luchadores callejeros dentro del estómago de una ballena

El fenómeno de ‘La bola negra’ continúa imparable después de tres semanas en cartel. La celebrada película de los Javis, que, recordemos, representará a España en los Oscars 2027, se ha mantenido en lo más alto de una taquilla cuya recaudación total ha alcanzado los 9,29 millones de euros, amasando 4,92 millones que elevan su box office total a unos espectaculares 23,5 millones de euros.

Junto al contundente puñetazo sobre la mesa del cine español —que, después de todo, parece que no vive solo de comedias familiares—, cabe destacar la irrupción de ‘La otra madre’ en el Top 5 con lo más visto del pasado fin de semana, demostrando que el cine de terror es una apuesta sobre seguro con un debut valorado en 931.323 euros. ‘Resident Evil’, por su parte, celebró el mes en nuestras salas de cine superando los 6 millones de euros tras rozar el medio millón en su cuarta semana.

‘POSICIÓN PELÍCULA RECAUDACIÓN RECAUDACIÓN TOTAL SEMANAS PUESTO ANTERIOR 1 LA BOLA NEGRA 4.925.833 23.525.643 3 1 2 LA OTRA MADRE 931.323 931.323 1 — 3 EN EL CORAZÓN DE LA BESTIA 827.769 4.371.491 3 2 4 RESIDENT EVIL 486.868 6.132.217 4 3 5 VERITY. LA SOMBRA DE UN ENGAÑO 421.323 1.450.402 2 4

Los estrenos del 16 de octubre de 2026

Este finde, que arranca el viernes 16, trae bajo el brazo un buen puñado de novedades que, con bastante suerte, bien podrían plantar cara a ’La bola negra’ para hacerse con la hegemonía de la taquilla; arrancando por la esperadísima ‘Street Fighter’. Kitao Sakurai dirige la nueva adaptación a la gran pantalla de la mítica saga de videojuegos de Capcom con una puesta de lo más colorida, jaranera, autoconsciente y cargada de cachondeo y guiños al material original.

Por otro lado, Brian Duffield, que nos regaló esa pequeña e ignorada joya silente titulada ‘Nadie te salvará’ aterriza en la cartelera con ‘Whalefall’. Austin Abrams protagoniza este asfixiante thriller de supervivencia que gira en torno a una premisa tan sencilla como efectiva: Una ballena se traga a un submarinista al que le quedan 60 minutos de oxigeno para escapar del estómago del animal.

De un perfil más bajo, aunque con una colección de nombres para enmarcar, tenemos ‘La invitación’, con la que Olivia Wilde reinterpreta la ‘Sentimental’ de Cesc Gay, que continúa siendo adaptada a infinidad de idiomas. Su cóctel de comedia con tintes de drama está protagonizado nada menos que por Seth Rogen, Penélope Cruz, Edward Norton y la propia Wilde, que hace doblete delante y detrás de las cámaras.

Las novedades de la semana las completan la comedia romántica made in Spain ‘La maleta’, dirigida por Carlos Therón; el debut de Jaime Lorente en la dirección con el drama ‘El mal hijo’; el regreso de Hirokazu Koreeda con su tierno drama en clave de ciencia ficción ‘Kakeru (Sheep in the Box)’; el biopic polaco ‘Chopin’, basado en la figura del legendario compositor; y ‘Boiúna: La leyenda del Amazonas’, un cóctel de acción y terror con serpientes gigantescas con mala leche.

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Dos aproximaciones, un mismo objetivo

No tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que 2026 está marcando un punto de inflexión en lo que a adaptaciones de videojuegos respecta, ya no solo por los largometrajes que se vislumbran en el horizonte —como el esperadísimo 'The Legend of Zelda'— sino por dos títulos que han acertado de pleno al trasladar sus respectivos materiales originales a un medio pasivo. Estos no son otros que 'Resident Evil' y 'Street Fighter'; dos propuestas casi antagónicas en cuanto a la visión creativa de sus máximos responsables pero que, curiosamente, triunfan plenamente a la hora de cumplir con su objetivo de ofrecer buenos resultados mientras encandilan al respetable.



En una cara de la moneda encontramos la que, sin duda, es la apuesta más arriesgada de las dos: la realizada por Zach Cregger para llevar a la gran pantalla la saga de terror de Capcom con una libertad pasmosa. Con su 'Resident Evil', el responsable de majaderías como 'Weapons' ha optado por inspirarse en la experiencia de zambullirse en Raccoon City con un mando de control en las manos, crear una historia 100 % original y dejar unos cuantos huevos de pascua para contentar a todos los fans que ya conocemos más que de sobra las aventuras de Leon, Claire, Chris y compañía.



Por otro lado, Kitao Sakurai ha optado por una estrategia diametralmente opuesta con 'Street Fighter', centrando buena parte de sus esfuerzos en transportar del píxel al cine al mayor número de luchadores posibles, representar sus movimientos a escala 1:1 y bombardear al público con un aluvión de nostalgia, referencias y guiños que aluden muy directamente a lo que ya experimentamos una y mil veces frente a una recreativa y, más adelante, delante de nuestros televisores. No obstante, lo verdaderamente importante en este caso es que no existe una vía mejor que otra; adaptar un videojuego con éxito puede ser posible cuando la devoción está por encima de todo, ya sea a lo Cregger o a lo Sakurai.

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