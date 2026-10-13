'Boiúna' tiene los mimbres de la típica película de serpientes gigantes, pero toma un camino inesperado: se toma en serio a sí misma

Si vas a ver una película de serpientes gigantes en la jungla, no es justo pedirle que además te sorprenda con unos giros atrevidos y singulares. Sabes a lo que vas: a ver reptiles enormes comiéndose gente al más puro estilo 'Anaconda' o cualquiera de sus múltiples plagios baratos directos a formato doméstico. Ese es el espíritu con el que acercarse a 'Boiúna: La leyenda del Amazonas', una cinta con más intenciones que resultados.

Dame veneno que quiero morir

Hay que reconocerle a 'Boiúna' algo que no es tan habitual en el subgénero de serpientes gigantes: se toma en serio a sí misma continuamente en lugar de autoparodiarse o dar por hecho que los personajes están en la misma broma que los espectadores. Cada momento, discusión, acecho y muerte que vemos en la cinta no tiene ni pizca de ironía, y es de agradecer que, por mucho que el público vaya a seguir festejando cada muerte y cada situación de peligro, al menos en la lógica interna no tengan siempre una ingeniosa respuesta en cada conversación o un poco de slapstick en las secuencias de acción.

Eso es lo que sube a 'Boiúna' de categoría: secuencias de acción sucias, peligrosas y repletas de tensión en la que la serpiente es solo uno de los muchos bichos que acechan a nuestras protagonistas. Eso sí, te pide paciencia: en lugar de luchar por tu atención como la mayor parte de las películas actuales, se toma su tiempo en explicar la mitología de su antagonista animal, pero también en presentar a los personajes, dejar que les conozcas bien, entender sus puntos de vista y motivaciones antes de meterles en la jungla a ser manjar de áspid.

Puede que los aficionados al terror de consumo rápido acaben mirando el reloj, pero hoy por hoy es un lujo que se tomen estas pausas narrativas tratando de aportar entereza a una cinta de la que nadie lo esperaría. Quiero ser muy claro: no es, bajo ningún concepto, una obra maestra del terror o tan siquiera una película que vayas a recordar, pero sí un fantástico estreno a las puertas de Halloween para todo el que quiera pegar un par de gritos sin sacrificar por ello la calidad.

Serpientes en una jungla

Más que buena, diría que 'Boiúna' es efectiva. Funciona en todo lo que busca, desde crear tensión entre sus protagonistas hasta montar clásicas escenas de jungla, con arenas movedizas, cocodrilos con hambre y leyendas serpenteantes ancestrales. Y aunque podría caer en el ridículo al no mostrar ni un ápice de desvergüenza o autoparodia, lo cierto es que su actitud contenida, a lo que ayuda una dirección imperfecta pero segura de lo que hace, hace que, pese a todos sus defectos, salga triunfante.

Sus conflictos son comprensibles pero blandurrios, sus muertes aparentes pero sin nada que la haga pasar al recuerdo popular, sus actuaciones funcionan pero solo dentro de la serie B... Y 'Boiúna' parece ser absolutamente consciente, demostrando que tomarse en serio a sí misma no es lo mismo que creerse otra cosa distinta a lo que es: una película barata que sabe esconder su falta de presupuesto enseñando a su gran villana en muy pequeñas dosis. Deja con ganas de más, sí, pero lo que hace y muestra supera cualquier expectativa inicial.

Sí, es predecible, y su moraleja está masticada hasta la saciedad, pero en lugar de conformarse con una historia al estilo The Asylum, con serpiente del Party Fiesta incluida, 'Boiúna' se ha tomado la molestia de tratar de hacer algo relativamente distinto dentro de las convenciones del género. Es cierto que para ello toma un desvío que puede desembocar en un inevitable hastío, pero, cuando empieza, el torrente de muertes es tan entretenido que solo puedes dejarte llevar por su (más o menos) sangriento vaivén. En peores hemos estado.

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