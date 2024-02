'Madame Web', final explicado y sus conexiones con el universo de Spider-Man y el MCU

A pesar de la confusión, 'Madame Web' es una película de Marvel, pero completamente independiente de momento. Pude formar parte del MCU, y las que Sony ha producido, como 'Venom' y 'Morbius'. Pero eso es algo que podría cambiar en el futuro, con 'Kraven el Cazador' de Sony a finales de este año, y la el truco del MCU con el multiverso, permitiendo que cualquier cosa relacionada con Marvel pueda ser teóricamente incorporada Disney.

La película nos narra cómo una mujer que adquiere la capacidad de ver el futuro gracias a una mítica araña amazónica, pero vamos a ver qué ocurre al final de su aventura y qué significado tiene para el posible legado del personaje y su relación directa con Spider-Man, para ello hemos de alertar que todo el texto que sigue está plagado de SPOILERS.

El origen de una heroína

Por ponernos en situación en la trama, lo importante aquí es saber que Ezekiel asesinó a Constance (Kerry Bishé), la madre de Cassie, cuando ésta se encontraba en el Amazonas investigando arañas. Los Arañas sacaron a Cassie de su madres predestinándola para volver alguna vez al Amazonas, y cuando llega, desbloquea la capacidad de proyectarse astralmente, una habilidad que le resulta muy útil cuando se dispone a derrotar a Ezekiel en el final de la película.

Cassie utiliza sus poderes para salvar a Julia, Mattie y Anya de Ezekiel, pero para ello se sacrifica, queda paralizada por las neurotoxinas de Ezekiel, cegada por un cartel de neón y casi ahogada en el East River, por lo que no recupera la vista ni la capacidad de caminar. Y es aquí donde Cassie empieza a parecerse a la Madame Web que los fans podrían reconocer de los cómics: se transforma en una mujer serena y omnisciente, ciega y en silla de ruedas, lo que coincide con la Cassandra de los cómics.

En el número de Spider-Man nº 210, Madame Web era presentada como una anciana que depende de un sistema de soporte vital en forma de telaraña. Sufre un trastorno neuromuscular, miastenia gravis, que provoca el colapso de los músculos voluntarios. En esta versión, Cassie se entera de que le diagnosticaron miastenia grave incluso antes de nacer. Con la picadura de araña durante el parto, hereda las propiedades curativas de su veneno, pero la neurotoxina de Ezekiel se contrarresta.

El origen un gran super-orino de Marvel

Cuando aparecen los créditos, el personaje aún no se ha convertido del todo en Madame Web, pero tenemos una visión de la heroína en el futuro, ataviada con un traje rojo que rinde homenaje a los cómics, como mentora de Julia, Mattie y Anya, en su forma de Spider-Women que nunca llegamos a ver. Pero lo interesante para los fans de Spider-Man es que todo tiene lugar en 2003, un detalle con sentido si tenemos en cuenta detalles más cotidianos de la trama.

Y es que Cassie conduce una ambulancia con Ben, interpretado por Adam Scott, que tiene una nueva novia cuyo nombre no quiere compartir y su hermana Mary (Emma Roberts) está embarazada y Cassie está a punto de adivinar el nombre que eligieron. Un detalle que nos indica que el "cameo" secreto no es otro que el futuro Peter Parker. Cuando Mary se pone de parto está dando a luz al futuro Spider-Man, y Adam Scott es el verdadero tío Ben, aunque no encaja del todo con el Spider-Man del MCU de Tom Holland, porque le haría tener 12 o 13 años durante los eventos de 'Capitán América: Civil War'.

Aunque los cálculos lo pinten demasiado joven se acerca lo suficiente como para que pudiera funcionar. Detalles como "Ben ya es tío, toda la diversión y nada de la responsabilidad" parecen bromear con la mítica frase del familiar del superhéroe, cuyo nacimiento queda ahora libre de cualquier glamour, de agentes secretos y héroes americanos, solo asociado a la frase de la sobrina de Julia Roberts, "creo que he roto aguas, pero no se si es eso o me he meado", a lo que Ben Parker responde "probablemente lo segundo, porque aún no has salido de cuentas". Y luego hay que escuchar que la película se toma en serio.

