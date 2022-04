'Morbius' arrasa en taquilla: la película con Jared Leto recauda más de lo que costó en apenas un fin de semana

'Morbius' ha triunfado en taquilla, ya que durante su primer fin de semana en cines ha recaudado 84 millones dólares, una cantidad superior a los 75 millones que costó. Es cuestión de día que la película protagonizada por Jared Leto sea un éxito de forma oficial, pero sí podemos ir diciendo ya que lo es.

Los datos de su éxito

Los ingresos de 'Morbius' en su primer fin de semana se reparte de la siguiente forma: 39,1 millones de dólares en los cines de Estados Unidos y 44,9 millones adicionales en otros 62 mercados. También merece la pena destacar que ha sido número 1 en taquilla en 42 países, aunque España no ha sido uno de ellos, ya que en nuestro país la primera posición ha ido a manos de 'Sonic 2: La película'.

Todavía faltan algunos mercados importantes en los que 'Morbius' no se ha estrenado este pasado fin de semana, entre ellos Holanda, Hong Kong o China, donde todavía no está confirmado que vaya a estrenarse. Recordemos que 'Spider-Man: No Way Home' ya quedó sin verse en los cines de ese país, lo cual no impidió que se convirtiera en la sexta película más taquillera de todos los tiempos.

Lo que está claro es que las malas críticas recibidas por 'Morbius' no han pesado a la hora de que el público se acerque a los cines a verla. Seguro que Sony no tarda en anunciar sus planes de futuro para el personaje, algo que ya perfilaban sus dos delirantes escenas post-créditos.