La nueva película de 'Dungeons & Dragons' sufre la maldición del doblaje español: tres streamers pondrán su voz ante la estupefacción de todo el mundo

A veces cuesta entender qué pasa por la cabeza de las distribuidoras de cine españolas a la hora de hacer los doblajes de sus películas. Si no tuvimos bastante con los ejemplos infames de Dani Martín en 'Escuela de rock', Lola Indigo en 'Space jam: Nuevas leyendas', Mario Vaquerizo en 'Doraemon: Stand by me' o Rosario Flores en 'El gato con botas: el último deseo', ahora llegan tres youtubers a 'Dungeons & dragons: honor entre ladrones'. Y no son precisamente tres cinéfilos, roleros o expertos en doblaje. Son todo lo contrario.

Fútbol y criptos

Parece que en Paramount no han comprendido qué tienen entre manos: una película basada en la que posiblemente es, más allá de Disney, la propiedad intelectual nerd más potente (e inexplorada audiovisualmente) de los últimos tiempos. Incluso podría entenderse que hubieran invitado a youtubers y streamers que jugaran de forma regular. Pero no.

Los elegidos han sido xBuyer, Shooter y Widler. Si no te suenan de nada es porque, simplemente, están en otro círculo diferente al tuyo. El primero sube vídeos de fútbol, el segundo de vida de lujo, inversiones y (cómo no) Andorra, y el tercero de retos y vídeos virales al estilo "Mi amigo y su hermana hacen llorar a mi hijo... Se ríen de él". Puro juego de rol, la verdad. ¿Serán bardos, hechiceros o quizá bárbaros?

La reacción en redes sociales, hartos de estas extrañas maniobras para llamar a un público al que la película le importa un cuerno, no se ha hecho esperar y ha sido eminentemente negativa. De hecho, recordó a muchos un hilo que el streamer Wismichu subió a Twitter en enero y que ahora vemos desde una nueva luz. En él, hablaba de que le contactaron para hacer una campaña para una película "que le hacía mucha ilusión" (juega a D&D de manera habitual en su canal Infrecuentes) pero que rechazaron todas sus ideas: solo querían que doblara a alguien.

Responden con que lo que quieren hacer es que doble a un personaje. Les decimos que no es buena idea. Insisten, que son pocas frases. Les decimos que no y les explicamos el porqué no es buena idea ni para mi, ni para ellos ni para la película. Insisten. — Ismael Prego (@Wismichu) January 9, 2023

Probablemente este tipo de ideas vienen dadas desde internacional, y los trabajadores de Paramount España no se ven en otra que intentar salvar la papeleta como pueden: necesitan tres youtubers para doblar a tres personajes, y la mayoría son conscientes de que no les da buena imagen. "Paso de decir más, tan solo aventurar que se viene pifia", comentó quince días después. Así ha sido, por otro lado.

La ceguera autoimpuesta a la hora de doblar películas con cierto tirón tratando de llegar a un público neófito no funciona. Es más: distrae a los potenciales espectadores. Y poco importa que los papeles sean muy pequeños, como es el caso: en 'Dungeons & Dragons' ya tienes un público cautivo que deberías tratar de mimar. La manera de llegar al más general no es mediante streamers conocidos por gastar bromas a su hijo o hablar de fútbol, porque los espectadores nerds lo van a rechazar y sus fans lo verán como una simple excentricidad que no llega a mayores. Nadie gana en este juego del doblaje esperpéntico. Paramount ha intentado una tirada de persuasión, pero les ha salido pifia.