"Oppenheimer es la mejor película del siglo XXI". Paul Schrader encumbra lo nuevo de Christopher Nolan y nos pide que vayamos al cine a verlo

Queda ya muy poquito para que 'Oppenheimer' llegue a los cines este jueves 20 de julio. El nuevo trabajo de Christopher Nolan competirá de forma directa con 'Barbie' por hacerse con el número 1 de la taquilla, pero hay alguien que parece tener muy claro que donde la cinta de Greta Gerwig no va a poder competir con ella es en lo referente a cuál es mejor película. De hecho, Paul Schrader va aún más allá a la hora de encumbrarla.

"Esta película lo peta"

El director de 'El maestro jardinero' y guionista de 'Taxi Driver' ya ha podido ver 'Oppenheimer' y la palabra entusiasmo se queda corto para definir su reacción ante ella. Tan impresionado ha quedado con el último largometraje de Nolan que no ha dudado a la hora de decir que es la mejor película de lo que llevamos de siglo XXI:

La mejor y la más importante película de este siglo. Si solo veis una película en cines este año, debería ser 'Oppenheimer'. No soy un fanático de Nolan, pero esta película lo peta.

Estamos acostumbrados a que las primeras valoraciones de cualquier estreno sean muy positivas, pero Schrader no es precisamente un cualquiera y además ha demostrado en multitud de ocasiones que no tiene pelos en la lengua y que no regala halagos. De hecho, él mismo ha aprovechado la ocasión para no recordar que no es un gran seguidor del cine de Nolan.

Obviamente, no deja de ser una valoración personal y no hay ningún tipo de garantías de que el público vaya a reaccionar con el mismo entusiasmo ante ella. De hecho, todavía ni siquiera se han podido publicar críticas de 'Oppenheimer' porque Universal ha dejado el embargo de las mismas para muy poco antes de su estreno en cines. Eso no suele ser muy buena señal, pero también es posible que simplemente quieran evitar que algún periodista filtre cosas antes de tiempo.

