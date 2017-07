¿Por qué 'Dunkerque' se divide en tres líneas temporales? Nolan aclara la "complicada estructura"

Si había alguna certeza previa sobre 'Dunkerque' es que no sería un drama bélico convencional. Christopher Nolan ni siquiera lo considera bélico; para él es un thriller o "una épica íntima". El guionista y director es conocido por sus manipulaciones narrativas, por complicar historias que podrían contarse de forma más sencilla, y vuelve a hacerlo en su nuevo film.

La historia de 'Dunkerque' se divide en tres partes, tres líneas temporales diferentes que se van intercalando hasta que terminan por encontrarse, repitiendo Nolan en cierto modo lo que hizo en 'Origen' ('Inception', 2010). Fionn Whitehead protagoniza el tramo dedicado a los soldados en la playa, Mark Rylance el de los civiles en el mar y Tom Hardy el del combate aéreo. Nolan ha explicado el motivo de esta estructura:

"La película está narrada desde tres puntos de vista: el aire (los aviones), la tierra (en la paya) y el mar (la evacuación naval). Para los soldados embarcados en el conflicto, los eventos tuvieron lugar en diferentes temporalidades. En la tierra, algunos quedaron atrapados una semana en la playa. En el agua, los acontecimientos duraban máximo un día; y si estabas volando hacia Dunkerque, los cazas británicos llevaban una hora de combustible. Para unir estas tres diferentes versiones de la historia, tuve que mezclar estos estratos temporales. De ahí la complicada estructura; incluso cuando la historia, una vez más, es muy simple."

Expuesto el argumento del cineasta, y experimentada la película, cada espectador valorará si la decisión de Christopher Nolan es un acierto o no; si la estructura ayuda a contar 'Dunkerque' o la perjudica. Personalmente, creo que es una estupenda idea que no termina de funcionar, no me convence cómo está llevada a cabo, creo que entorpece la inmersión en las diferentes historias de los protagonistas, y sin soltar spoilers, la repetición de cierta escena desde tres ángulos diferentes rompe toda tensión. ¿Cuál es tu opinión?

